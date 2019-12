$!Basado en plantas, a propósito de un documental (1/2)

The Game Changers es el documental que actualmente se encuentra generando controversias sobre el impacto de una alimentación basada en plantas en nuestro organismo. Lo primero es describir, ¿a qué nos referimos con una dieta basada en plantas? Es un patrón de alimentación que promueve la utilización regular de frutas, verduras y leguminosas, en el que se evita el consumo de carnes, pescados o derivados animales. Esto se diferencia del veganismo o vegetarianismo, en que en estos casos se prohíben los alimentos que provienen de alguna fuente animal, pero no necesariamente se resalta, de forma protagonista, el impacto del consumo diario y abundante de frutas, verduras y leguminosas. (Por ejemplo, un vegano puede comer pan y pastas, no carnes, pero tampoco frutas o verduras).

Los principales puntos que el documental resalta para fortalecer y promover una dieta basada en plantas son los siguientes:

Beneficios a nivel del endotelio (o en las arterias de nuestro cuerpo) en la que se colocan personas que comen una dieta tradicional versus una dieta vegana. (Ej. Un burrito de carnes versus un burrito de habichuelas) sugiriendo una reducción en la inflamación endotelial y por tanto prevención cardiovascular.

El impacto en el desempeño atlético en un grupo de personas, tanto una persona que pertenece al UFC (siglas en inglés de Ultimate Fighting Champion), como un competidor de fuerza con capacidad de levantar toneladas siguiendo una dieta basada en plantas.

Relación entre testosterona, función sexual masculina y alimentación. Estos factores los correlacionan con la dieta, resaltando beneficios cuando la dieta es basada en plantas.

¿Cuál es nuestro análisis crítico de éste y otros documentales similares?

La falta de evidencia científica. Todo lo sugerido como evidencia en este documental, es basado en estudios con poca significancia estadística. Esto es, porque las poblaciones de estudios son pequeñas, la metodología es inadecuada y muchos otros factores que debilitan sus conclusiones.

Debemos resaltar, que una dieta basada en plantas es saludable y que promovemos cualquier rutina de alimentación ‘sostenible’ y con puntos favorables desde el punto de vista de prevención.

Pero, antes de usted cambiar su alimentación y considerar realizar el ajuste, debe saber cómo usted puede cubrir sus requerimientos nutricionales manteniendo el balance requerido entre aporte de macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono y grasas saludables), aporte de energía acorde a sus necesidades y sobretodo, considerarla una alternativa posible y no la ‘dieta mágica de salvación’.

No necesitamos una dieta alta en proteínas, es un error que se ha promovido por múltiples influencias, pero si necesitamos cubrir un requerimiento básico, y esto, no es posible si usted no es adecuadamente instruido, pues no conseguimos en berenjenas, ni brócoli, el aporte proteico necesario.

Así también, sea consciente si el ajuste es algo que puede sostener en el tiempo, pues de lo contrario, estaría iniciando un proyecto del cual no obtendrá beneficios a largo plazo.

Si investigamos de forma exhaustiva y somos más críticos en la información que recibimos, podremos tomar decisiones más certeras. Existen muchos conflictos de interés que podrían sesgar la información promovida a pesar de contar con grandes autoridades de la medicina como el Dr. Williams en cardiología.

En el próximo artículo, discutiremos cómo conseguir en una dieta basada en plantas, los requerimientos nutricionales adecuados.