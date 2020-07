$!¿Cómo identifico si el grano es realmente integral?

¿Qué significa integral? Significa que el grano esta “íntegro”, no se ha refinado. Esto incluye el salvado, el germen y el endospermo (la parte más interna del núcleo del grano). Algunos ejemplos de granos integrales son el trigo integral, la avena, el arroz integral, el centeno integral y la quinua o quinoa.

¿Por qué recomendamos el consumo de granos integrales?

Por la gran cantidad de nutrientes que incluye fibra, vitaminas B, antioxidantes, proteína y minerales traza (hierro, zinc, cobre y magnesio). La evidencia científica sugiere que su consumo reduce el riesgo cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidad y algunas presentaciones del cáncer. (McRae, 2017)

Además, mejoran la salud intestinal ayudando a mantener movimientos intestinales regulares y promueven el crecimiento de bacterias en el colon. Sin embargo, es importante resaltar que lo integral no significa menos calórico o más ligero, no contribuyen a la pérdida de peso si no es regulada su porción.