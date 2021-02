¿Cuál es la diferencia entre yogur griego y yogur regular?

El yogur griego es una variante del yogur regular con gran popularidad principalmente por considerarse ‘dietético’. Revisemos los detalles de estos alimentos de amplio uso y sus propiedades nutricionales.

¿Por qué se llama yogur ‘griego’? Según algunas fuentes revisadas, esta variedad del yogur se llama así porque una compañía de ese origen llamada Fage que presentó el producto al mercado norteamericano en los años 80.

El yogur griego también es llamado yogur colado, yogur de saco, queso de yogur o yogur en grano, debido a que en su preparación se extrae o se cuela la mayor parte del líquido (suero de la leche o y otros) del yogur regular consiguiendo una consistencia más espesa. En ese proceso, para lograr la cantidad de un yogur regular, se utiliza más cantidad de leche quedando así más rico en proteínas. Otros utilizan espesantes como almidón, pectina, goma de algarroba o goma de guar.

Dentro de los datos nutricionales que distinguen el yogur griego del regular se destaca la mayor cantidad de proteína, la menor cantidad de azúcar, y también, la menor cantidad de calcio y otras vitaminas hidrosolubles que se pierden en la preparación. Estos atributos son basados en una comparación de yogures bajos en grasa y sin frutas o mermeladas añadidas. La menor cantidad de azúcar del yogur griego se atribuye a que durante el proceso de colado se retira la mayor cantidad de lactosa, y así, de azúcar.

A pesar de esto, debemos resaltar que no contamos con un protocolo para estandarizar la preparación del yogur griego en cuanto a sus características nutricionales, haciendo posible la confusión del comensal al confiar en un producto que promete beneficios cuando realmente no los tiene. Esto es, porque en la mayoría de los casos, el yogur griego realmente no contiene el mayor valor en proteína, ni tampoco, menos azúcar o micronutrientes apreciables. La cantidad de espesantes y azúcares añadidos impiden el crecimiento y persistencia de los probióticos (o microorganismos beneficiosos), considerándose una bebida sin aportes nutricionales reales.

El mensaje a llevar a casa es, tanto el yogur griego como regular proveen beneficios nutricionales cuando son elaborados correctamente, siendo su principal diferencia la consistencia, la relación proteína/calorías, el aporte de calcio y otros micronutrientes.