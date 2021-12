No incluyas estos 5 errores en tus resoluciones de nuevo año

Comer de forma saludable. ¿Cuántos años lleva usted colocando este propósito como resolución de año nuevo? ¿Cuánto tiempo dura este intento? ¿Por qué puede ser difícil alcanzar esta meta?

Existen muchas teorías sobre el por qué resulta tan difícil mantener ciertos objetivos, algunas revistas señalan de forma empírica que hasta un 80% de las personas abandonan sus metas en los primeros tres meses y otros expertos en psicología sugieren algunas recomendaciones para alcanzar aquellos anhelados propósitos, resaltando la importancia de ser realista al proponer sus resoluciones.

Un reconocido cardiólogo español, el Dr. Valentín Fuster, escribió un libro llamado “El círculo de la motivación” donde menciona esta cita: “Cuando tenemos las ideas claras y nos ponemos en marcha, sembramos la semilla del éxito. No obstante, la satisfacción es muy difícil de mantener, por lo que siempre volvemos al principio del ciclo: la pasividad.”

Entendiendo que la motivación no es algo sencillo al ponerlo en práctica, que se percibe más fácil de lo que realmente es, les comparto cinco (5) errores desde la óptica médica en nutrición, que cometemos al plantear nuestras resoluciones:

1. Iniciar con un “detox”, dieta de jugos verdes o algún otro patrón radical. No es posible “limpiar” su sistema digestivo, modificar su sistema autoinmune o eliminar la grasa corporal con batidas de verduras, frutas y especias. Inicie los cambios de forma gradual revisando los elementos que protagonizan los hábitos no saludables y modificándolos en el tiempo. Tampoco elimine grupos de alimentos (ej. hidratos de carbono o grasas), ni etiquete alimentos como buenos o malos.

2. Proponerse un tiempo específico para alcanzar la meta de peso. La búsqueda de resultados inmediatos es el principal problema al momento de sostener estos cambios de forma sostenible.

3. No buscar ayuda profesional. Reconocer que tenemos una situación que nos impide avanzar a nuestros objetivos es el primer paso. ¿Ha repasado muchas dietas? ¿Se siente frustrado por no conseguir su objetivo? No continúe en este ciclo vicioso, pues la estrategia para alcanzar su meta no está en el patrón dietético, sino en revisar todo el ambiente que le rodea y a lo que se expone. Consulte a un especialista que pueda profundizar en estos detalles tan importantes.

4. No asumir la importancia de prevención de enfermedades. Estamos constantemente buscando ese cuerpo perfecto, esa silueta o ese patrón que nos proponen, sin importar las consecuencias para alcanzar esa meta. Peso ideal no es sinónimo de peso saludable, así como, sentirnos cómodos en un estado de sobrepeso u obesidad nos coloca en un estado patológico de mayor riesgo para enfermedades agudas y crónicas.

5. Realizar todos los cambios al mismo tiempo. Dejar de fumar, las sodas, los dulces, el alcohol, realizar ejercicios diariamente, alcanzar un peso saludable, sin dejar de mencionar otros objetivos (ser mejores padres, mejores hijos, conseguir metas personales, profesionales, económicas, etc).

¿Agobiante, no? Reflexione sobre los puntos que toman prioridad y, junto a especialistas, organice sus metas para poder materializar todas sus resoluciones del nuevo año.