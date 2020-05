$!¿Puedo apoyarme en los suplementos para prevenir el contagio (COVID-19)?

Hace un siglo que una pandemia similar a la que estamos viviendo ocurrió en el mundo y una de las grandes diferencias con aquella época, es la gran cantidad de información a la que tenemos acceso. Esto es una herramienta de gran valor, pero sin dudas, se ha comportado como un arma de doble filo, donde en ocasiones nos protege y en otras nos daña.

Hace muchos años se promueve el uso de suplementos para todo tipo de enfermedad y los profesionales de salud que basan su práctica médica en evidencia científica, nos esforzamos regularmente en mostrar la necesidad o no de utilizar el apoyo de suplementos con estudios y argumentos científicos.

Hoy sabemos que ningún suplemento o dieta puede tratar o prevenir el contagio por coronavirus o cualquier otro virus, pues la ciencia no lo sustenta.

Dentro de los suplementos más consumidos durante esta pandemia resaltan:

Vitamina C

Vitamina D

Zinc

La vitamina C, por ser de característica hidrosoluble, no se acumula en nuestro organismo, siendo inocua y con poco riesgo de toxicidad. Así también sabemos que el consumo de altas dosis no crea ningún impacto pues el exceso es excretado por la orina.

La vitamina D sin embargo, es liposoluble, pudiendo acumularse si se alcanzaran altas dosis de consumo. Por ello, es importante el monitoreo en sangre de sus niveles, siendo una buena idea considerar su suplementación para evitar el déficit en este periodo de aislamiento y poca exposición solar.

El zinc, se encuentra en muchos alimentos de uso común (ej. leguminosas como garbanzos, lentejas, nueces, huevos, lácteos, cereales integrales) por lo que su suplementación tiende a ser innecesaria a menos que exista algún déficit. En dosis menores de 40mg no se ha encontrado toxicidad, pero de acumularse, podría interferir con el metabolismo del cobre, produciendo un efecto indeseable en nuestro sistema inmunológico. Aunque estudios experimentales sugieran eficacia en la suplementación de zinc junto a fármacos utilizados para combatir el coronavirus, su uso de forma aislada no ha demostrado beneficios.

Podría continuar describiendo la larga lista de suplementos a la que podemos recurrir en estos momentos, encontrando, en su mayoría, la poca o nula eficacia en el tratamiento del coronavirus o cualquier otra infección. Insistimos en que una alimentación saludable y ejercicios regularmente junto a las medidas de higiene y distanciamiento físico, son los elementos de prevención y cuidado a los que debemos apegarnos.