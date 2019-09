$!Suero de vitamina C, ¿placebo?

La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, antioxidante y esencial en la producción de colágeno, el metabolismo de las catecolaminas y la absorción de hierro dietético. Somos incapaces de producir la vitamina C, por lo que para cumplir con requerimientos diarios debemos adquirirla en alimentos (frutas, verduras y otros) (Abdullah, 2019).

¿Quiénes tienen más riesgo de deficiencia de vitamina C?

- Adultos mayores o envejecientes

- En presencia de cáncer, anorexia o alcoholismo

- Dietas restrictivas o limitadas por trastornos gastrointestinales

- Fumadores

- Uso de medicamentos como aspirina, corticoesteroides y otros.

Bajo el fundamento de que no conseguimos grandes cantidades de vitamina C a través de la dieta, ya sea por cuestiones de absorción intestinal o por limitaciones en la ingesta, se ha sugerido que administrando esta vitamina vía endovenosa podríamos alcanzar niveles óptimos, destacando beneficios principalmente en pacientes con cáncer o críticamente enfermos (por infecciones, traumas, etc.)