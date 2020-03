$!Vitamina D y coronavirus. ¿Qué relación tienen con tus “defensas”?

Ante una pandemia como la que estamos viviendo, es lógico que nos sintamos vulnerables a esta enfermedad. No existe vacuna, y en ocasiones, los medios de prevención nos resultan insuficientes por lo que buscamos alguna manera de prevenir el contagio de forma adicional.

He leído múltiples artículos que se titulan “Alimentos que pueden ayudar con tus “defensas””, que en medicina conocemos como sistema inmunológico. La mayoría promete resultados casi milagrosos, cuando realmente no contamos con evidencia científica sobre los alimentos que puedan aumentar la capacidad de respuesta inmunológica (en esto incluyo algunos ejemplos como la vitamina C, el ajo, jugos o cualquier otra bebida caliente a la que se le atribuya beneficios), y lamentablemente funcionan bajo un ‘efecto placebo’.

Sin embargo, sí contamos con información revisada sobre la relación entre vitamina D y la respuesta inmunológica. Esto es porque los receptores de vitamina D se producen en las células B, células T y en las células presentadoras de antígeno, llamadas células del sistema inmune encargadas de producir o sintetizar la vitamina D (Aranow, 2012), para explicarlo de manera sencilla.

Sabemos del impacto de la vitamina D en la protección de nuestros huesos ya que aumenta la absorción de calcio, pero no damos tanta importancia a sus funciones en nuestro sistema inmunológico.