$!Ya es tiempo de tratar a la obesidad como una enfermedad

¿Por qué se considera una enfermedad?

Desde el año 2008, diversas entidades médicas coinciden en que el control de peso no es simplemente un conteo de calorías, que existen factores genéticos involucrados y que algunas condiciones médicas podrían predisponer al aumento, como el hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, depresión, uso de antidepresivos y otras.

Es en el año 2013 cuando la Asociación Médica Americana (AMA, por sus siglas en inglés) categoriza la obesidad como una enfermedad, compleja, que incluye un exceso del tejido graso y predispone al desarrollo de otras enfermedades.

No es un asunto estético ni cosmético, tampoco depende de la disciplina, fuerza de voluntad o malas decisiones con los alimentos exclusivamente.

¿Cuál es el problema del abordaje actual?

Desde que nombramos a la obesidad como enfermedad existe controversia en su manejo, pues muchos perdieron responsabilidad al asumir que es un “problema médico” al cual están predispuestos independientemente de la toma de decisiones.

También, nos encontramos en una avalancha de ofertas de control de peso, uso de suplementos y principalmente, personas no capacitadas orientando y lucrándose por esta condición.

Cuando realizamos dietas de tendencia (ej. dieta keto, atkins, paleo, etc.) es probable que estemos tratando el problema de peso, pero no la enfermedad. Esto, por no asumir una conducta con miras a la sostenibilidad.

En la obesidad influyen también factores psicológicos importantes que involucran el entorno, la familia, el trabajo y que no pueden ser tratados con una dieta o pauta nutricional específica.

Para los fines de lugar, una alimentación saludable forma parte esencial del control de peso y del abordaje pero no es, en lo absoluto, la única estrategia a considerar. En ocasiones, realizar procedimientos quirúrgicos como cirugía bariátrica resulta de gran apoyo, para tratar el problema desde una óptica que engloba los aspectos fisiopatológicos (causantes) de la enfermedad.

Deberá considerarse, en todo caso, el apoyo psicológico como parte del tratamiento e incluir al entorno como parte del proyecto a trabajar.