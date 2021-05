$!3 maneras de hacer una mejor versión de uno mismo

Ser una mejor versión debe poner en primer lugar lo que queremos ser y qué queremos. Para mí la felicidad está en primer lugar, por lo que recomiendo seis caminos para lograrla, tres aquí debajo y tres la próxima semana.

1. Asigne tiempo a su felicidad: usamos el tiempo para lograr algo que no sabemos lo que es. Quizá más dinero o satisfacer a los demás, los que tampoco saben lo que los satisface. Diría que debemos asignar parte de nuestro tiempo a lo que realmente nos hace felices. Si no sabe de dónde sacar ese tiempo es hora de conseguir un buen sistema de manejo de tiempo... aunque no creo que el tiempo se maneje, mi método va más al manejo de las tareas para tener más tiempo y poderlo asignar a lo que realmente me hace feliz. Lo encuentra por extenso en mi libro ¿No tienes tiempo?

2. Use el dinero para lo que le hace feliz: ganar más dinero no da felicidad. Asignarlo a lo que aumenta la calidad de vida quizá sí. Usamos el tiempo para ganarlo y al final no lo convertimos en lo que nos dará alegrías. Trabajar por él debe ser una inversión y no un gasto... de vida, sobre todo. Tampoco debemos perder algo más valioso por la actividad de buscarlo.

3. Haga que su trabajo le de satisfacción: laborar donde no queremos estar puede ser una necesidad. O hace que cada hora en él sea de disfrute (ya sea por buenos compañeros o clientes que le gusta atender) o cambia de lugar. Pero mucho cuidado, si donde quiera se sentirá igual: el problema no es la flecha, es el indio. Un cambio de actitud es lo único que le ayudará si ese fuese el caso.

Le sugiero que analice estas tres primeras opciones y decida si quiere cambiar algo para lograr lo que tanto desea. Son tres áreas que conllevan actitudes y aptitudes, cargarse con ellas es de sabios. Haga la tarea y la próxima semana le traigo tres nuevas posibilidades para mejorar su calidad de vida.