$!3 maneras más de hacer una mejor versión de uno mismo

La semana pasada presenté en mi artículo tres formas de uno mejorar la vida que tiene. Claro, si la quiere llevar a un lugar que no es el que otros quieren para uno. Muchas veces navegamos sin un puerto de destino, he ahí el principal problema. Algunos vientos y corrientes marinas se ocupan de llevarnos por los lugares que piensan son los mejores para nosotros. Otros nos succionan para hacer su vida mejor sin darle mucha importancia a lo que en realidad es importante para nosotros.

En ocasiones nos damos cuenta muy tarde que pudimos alcanzar un próximo puerto de destino que queríamos y que debimos planificar una ruta que nos resultara agradable y divertida... nuestro paso por cada día.

Aquí completo mis sugerencias para hacer esa versión de uno mismo que queremos vivir.

Comparta con quien le hace feliz: parecería absurdo pensar que no lo hacemos. ¿Quiénes son esos personajes especiales? ¿Cuánto tiempo a la semana pasa con alguno o varios? Posiblemente no tenemos la lista al día, es hora de sacarla o actualizarla. Quizá se le están pasando muchos porque no los lista. Le aseguro que de los de mi lista no puedo verlos a todos, ni aprovecharlos con la regularidad que quiero, pero lo intento. Muchas veces será cuestión de prioridades, eso ayuda a que sepamos que es una buena decisión la que tomamos y disfrutamos todo lo posible.

Cuide su hotel: me refiero al lugar que lo acogerá el resto de su vida. Mientras más tiempo pase más falta nos hace que ese cuerpo esté en la mejor de las condiciones. Y no me refiero a lo que se ve por fuera, no es lucir bien, sino estar lo mejor posible. Prevención es mi principal dogma. Ejercicios para mantenernos saludables y visitas a los médicos que pueden evitarnos dolencias mayores... es mi forma de verlo.

Encuentre lo que le hace feliz: quizá es una tontería pensar que no lo sabemos... pues le digo que la gran mayoría no lo tiene presente. Haga el ejercicio y sabrá. Y sobre todo, ejecute aquello que está listando.

Conjugando las sugerencias de la semana pasada le entregué seis formas de mejorar su vida, la que debe estar en sus manos. Es un buen momento para construir el futuro en que quiere vivir, mientras disfruta cada día del presente que ya construyó.