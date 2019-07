$!4 tips más para crear patrimonio

En las dos entregas anteriores mostré 10 formas de lograr que el dinero ingresado no se escape, conseguir más ingresos y además convertir los escapes e ingresos en patrimonio. Con estos cuatro nuevos tips completaré esta lista, que es solo una muestra de la innumerable cantidad de formas de construir patrimonio.

1. Revisar las suscripciones. En nuestro moderno mundo tenemos consumos sistemáticos que un día dejan de ser necesarios. Los gimnasios nos hacen oferta de paquetes mensuales que son más atractivas que pagar por visita. Los periódicos y revistas nos enganchan con irresistibles ofertas de ingreso. Incluyo aquí las tarjetas de crédito y otros cargos que nos hacen por utilizar servicios. Y así muchas suscripciones más. Debemos hacer los cálculos y revisar si seguimos utilizándolos. O reiniciamos su utilización, o suspendemos el gasto.

2. Ahorrar para los meses caros. Cuando se nos presenta un pago y no tenemos el dinero, echamos mano al financiamiento. Pagar intereses es una de las formas más comunes de desperdiciar dinero. Todo lo que se está yendo o se iría en intereses por el uso de dinero de otros debemos convertirlo en patrimonio. Hay meses que salen más caros, como los de la anualidad del colegio o la compra de los útiles escolares. Las vacaciones o algún aniversario específico. Para esos meses más caros debemos tener guardado. Una cuenta de ahorros donde ponemos dinero de forma automática es la solución. Recuerda: Automáticamente de lo que entra a mi cuenta principal... desde que entra, nunca de lo que sobra.

3. Aprender de inversiones. Guardar dinero sin convertirlo en inversión es un desperdicio de patrimonio. El dinero guardado pierde poder adquisitivo. Cuando lo invertimos comienza a crecer por encima de la devaluación y la inflación. Le pongo mi juego de inversiones a las órdenes... es gratuito. Lo puede jugar en línea en www.in-ver-tir.com o bajarlo como aplicación para Android: In-Ver-Tir.

4. Aprender de ventas y negociaciones. Aumentar los ingresos puede depender de nuestras habilidades de negociar y hasta de vender. Hoy ya lo que hacemos no habla por sí solo, debemos acompañarlo de una buena campaña de ventas. Podemos ser empleados o independientes, saber vender nos ayudará a aumentar nuestro patrimonio siempre. Si quiere puede aprovechar el especial de 90% de descuento de descuento para 10 alumnos en mi curso de ventas virtual: www.bit.ly/ESTILOSDESCUENTO aproveche, es por tiempo y cupo limitado.

Existen dogmas que no nos dejan acumular patrimonio: La vida es ahora, ahorrar no sirve para nada, el dinero guardado se devalúa, etc. La realidad es que cada día recibo más consultas de personas que no han muerto, no han ahorrado, ni tienen patrimonio... sino deudas. Viven un presente sombrío y vislumbran futuro muy opaco.

Acumular patrimonio nos ayuda a vivir mejor el presente, el futuro próximo y mucho mejor el lejano. Es cuestión de dar pasos en el camino correcto. ¿Cómo se sentiría de tener hoy más patrimonio del que tiene? Creo que la respuesta le dirá el camino a seguir.