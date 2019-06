$!5 tips más para aumentar mi capital

Dicen algunos que el dinero no da la felicidad... otros refutan que sí. Unos cuantos dicen que no, pero que te deja a dos esquinas. Yo prefiero hacer crecer mi capital para evitar dificultades y adquirir lo que realmente me ayuda a vivir mejor.

En mi columna anterior entregué los primeros 5 tips, ahora sigo la lista con los siguientes cinco. Recordando que no termina aquí, quedará un grupo más.

1. Invierta en usted. El capital humano tiene cada día más valor. El conocimiento útil nos puede llevar a ganar más dinero, el cual podemos convertir en capital (sin olvidar que no es solo ingresar, sino guardar). Saber ganar dinero depende de los conocimientos adecuados para desarrollar lo que ejecutamos. Quizá debemos saber vender o aprender más de mercadeo; elegir el personal adecuado es una habilidad de los comerciantes; prepararnos para nuestro próximo ascenso en la empresa o para otro empleo... Las mejoras pocas veces llegan por casualidad. Invertir tiempo o dinero (o los dos) es una gran, si no imprescindible, opción para ganar más.

2. Reduzca las deudas malas. Si las tiene, claro está. Las malas son aquellas que no están generando dinero (como las de préstamos de consumo). Las que nos evitan algún pago (como las de la compra bien calculadas de una vivienda adecuada) no lo son. Lo primero es descubrir cuáles son esas deudas tóxicas, luego ordenarlas por orden de costo (por monto de la tasa de interés, no por el de la mensualidad) y después hacer un plan para desmontarlas. Si quiere un sistema efectivo puede ver mi serie de videos en YouTube: “5 pasos para salir de las deudas”, en www.bit.ly/cursodeudas

3. Estructure los ahorros en plazos. ¿Qué quiere alcanzar en los próximos 5 años? Algunas adquisiciones serán en menos tiempo y otras en más, pero todas deben tener su plan. Si quiero comprar una vivienda en tres años, debo programar mi ahorro mensual para en ese tiempo tener el inicial. Dejarlo a la suerte no me ayudará a lograrlo. Un dinero mensual que llevaré a inversión para que crezca solo. Es un capital que, junto a un préstamo inteligente (con las condiciones adecuadas elegidas por mí), me llevará a mi casa propia.

4. No pierda de vista los previsibles. Algunos les llaman imprevistos, yo los llamo previsibles. La anualidad del colegio, los impuestos de los independientes y empresas, etc. Hace unos días vi en un país que los bancos hacían promoción de sus productos para el pago de impuestos. Sí, prestan para que uno pague los impuestos. Sabiendo que de cada centavo que gano tengo que pasar una porción al estado, debo guardar esa parte que no es mía. Yo la invierto en lo que llega el día de entregarla. Pagar la anualidad del colegio con un préstamo lleva a que el siguiente año tenga dos mensualidades. Es mejor prevenir que endeudarme.

5. Disfrute la vida. Una parte de los ingresos debe convertirse en vida sin dilación. Una de las actitudes que más infelices nos hace es trabajar sin ver frutos. Más para las personas que han sido criadas bajo el sistema de recompensas. Guardar para el futuro sin sentir que avanzamos puede frustrarnos.

En la próxima entrega termino la serie con más tips y mis conclusiones.