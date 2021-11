$!¿Cómo es el futuro donde quieres vivir?

Cuando tengas tiempo para disfrutar por no tener que trabajar: ¿cómo quieres vivir? Pocos piensan temprano en ese momento, por lo que no dan los pasos a tiempo para construirlo. El futuro no es solo cuando dejes de trabajar, es también el próximo año. ¿Cómo quieres vivir de aquí a 5 años? Eso también es futuro. ¿Vives ahora como hace cinco años planificaste hacerlo?

La construcción del hoy fue ardua, los años anteriores años sirvieron para construirlo. El primer paso en las finanzas personales es saber dónde estoy financieramente. Es uno de los más difíciles, sacar el balance conlleva aceptar muchas cosas.

Mi realidad financiera va más allá de lo que muestra mi cuenta bancaria, el bien que adorna mi garaje, el lugar donde vivo... en fin, la suma de mis activos no es mi realidad. Tengo que descontarle lo que debo. Una casa no es mía por completo si tengo una deuda.

Más importante que todo eso, ¿cuánto sé de finanzas personales? Con esa herramienta es que podré lograr lo que me plantee. El todo es mi realidad financiera. Son mis herramientas para construir mi futuro.

Vamos por partes, como decía Jack el destripador:

· ¿Dónde quiero estar en el futuro? Deseo tener un patrimonio que me ponga suficiente dinero en el bolsillo para vivir sin necesidad de trabajar, por ejemplo. Quizá viviendas alquiladas; o certificados financieros; inversiones en la bolsa tal vez... como lo enseño por extenso en mi libro “Arco Iris Financiero”, esas lograr la vida buena sin tener la obligación de trabajar.

· ¿De dónde saldrá ese patrimonio? De mis inversiones que voy creando poco a poco. Las voy haciendo crecer hasta que lleguen a ponerme suficiente en el bolsillo. Así no tengo la obligación de trabajar.

· ¿Cómo lograré las inversiones? Tomando dinero prestado. Lo invierto junto al mío y así lo hago crecer más rápido.

· ¿De dónde saldrá el dinero propio? De ahorrar cada mes.

· ¿Cómo lograré ahorrar cada mes? Gastando menos de lo que recibo. Aumentando mis ingresos aprendiendo conocimiento de utilidad. Entre otras posibilidades.

· ¿Cómo gastaré menos de lo que recibo? Con inteligencia financiera. Utilizando dogmas asertivos que me lleven a vivir bien sin endeudarme por no prever. Sino que me ajusto a un gasto menor de mis posibilidades.

Lo que suele suceder es que muchos piensan que vivir con menos de lo que se recibe es un sacrificio. “La vida es ahora”, es el lema. Como el dinero de otros me lo ponen en las manos para comprar lo que aún no me merezco (porque no me he ganado el dinero aunque trabaje duro no me lo merezco aún) lo compro aunque tenga que pagar intereses para devolver el dinero prestado.

Si he pagado intereses por adelantar el futuro, si no gano lo suficiente, si tengo deudas que hacen decrecer mi patrimonio, si no tengo suficiente patrimonio, si necesito un fondo de emergencias, etc., no estoy viviendo el presente a plenitud... mucho menos lograré el futuro que mi potencial me permite.

Si es así, es hora de cambiar algunas cosas. Toma el ejercicio que hicimos y actúa de abajo hacia arriba. Capacítate en finanzas personales, ahorra, invierte, usa los préstamos para hacer crecer tu capital, y construirás así el patrimonio que te hará vivir en el futuro que deseas pasar el resto de tu vida.

Si quieres aprender más al respecto, este miércoles tengo un webinario abierto. Busca las informaciones en mi Facebook o Instagram @diegososasosa. No tiene cargos gracias al programa Planifica tu futuro de AFP Popular.