$!¿Cuánto no tengo?

En ocasiones pensamos tener posesiones materiales en nuestra vida. Con frecuencia recibo clientes de asesoría con problemas financieros y la primera gran sorpresa que se llevan al hacer su balance es que el resultado final es negativo.

Las manos tiemblan de sólo pensar en el número que puede arrojar una hoja de balance. No tenga miedo de hacerse estudios de salud, ellos no enferman. Si sale algo que no deseamos no fue culpa del análisis, uno está enfermo, lo sepa o no lo sepa. No saber de una enfermedad financiera es abandonarse a la suerte, que siempre llegará en forma de mala suerte.

Tome una hoja, como detallo en mi libro Arco Iris Financiero, divídala en tres columnas. La primera, llevará el nombre del bien o deuda. La segunda, recibirá el valor actual del bien. La tercera, el monto actual de la deuda. Por ejemplo: Casa – RD$ 2,000,000 – RD$ 1,400,000. Al pie de las columnas las sumará y realizará la resta de los bienes menos las deudas. Recuerde incluir todas las deudas, no sólo las que tienen un bien material atado o son formales: Tarjetas de crédito, deudas con los bancos, con familiares o amigos, con informales... todo.

Ahora está en capacidad de ver cuánto tiene en realidad. Podrá saber si tantos años de trabajo realmente le han dado una vivienda, un automóvil, etc. O si en realidad vive de una bella apariencia y aún no tiene nada... o peor, averigua cuánto no tiene.

El objetivo no es aterrorizarle, sino despertarle. Si no tiene nada, o lo que tiene no es suficiente para todo el esfuerzo que ha hecho, entonces ya sabe que necesita un cambio en su FQ (Coeficiente de Inteligencia Financiera). Aprenda sobre la causa real de las deudas, en mi libro enseño la relación de la autoestima con ese factor que no nos deja avanzar hacia la libertad financiera.