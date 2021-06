$!¿Cuánto nos cuesta compararnos?

Hace unos días leí los resultados de un estudio y una parte en particular me llamó mucho la atención: las jóvenes que se exponen a las redes sociales por un corto período de tiempo comienzan a preocuparse más por su imagen corporal que las que no lo hacen. Hasta comienzan a ver las posibilidades de cambio de apariencia, incluyendo la opción de cirugía plástica.