$!El mayor de los impuestos es la ignorancia financiera

Son muchas las excusas que escucho para gastar el dinero, tomar deudas tontas, no ahorrar, no construir el futuro, etc. Excusas que no llegan a ser ni disculpas, que llevan por un camino de desperdicio de ingresos al pagar intereses innecesarios, que dirigen directo a la pobreza senil.

Saber de finanzas personales es hoy más útil y necesario que nunca antes. Cada día tenemos más ingresos y viviremos más tiempo. Lo que nos lleva a entender que, si no sabemos como administrar lo que recibimos, ni a prepararnos para el día que dejemos de tener ingresos por trabajo, nuestro dinero se esfumará y construiremos una pobreza senil.

Veamos algunos mitos financieros de hoy y su solución con sabiduría financiera:



1. El ahorro se vuelve nada. Sí, es cierto, si no lo convertimos en capital. El primero de enero US$100 no compran lo mismo que esa misma cantidad al final del año. La solución no es gastarlos el primer día del año o comprometerlo con un préstamo ya el año anterior. Si la inflación es 4% la solución es invertirlo con un rendimiento por encima de esa cantidad. Por ejemplo, 6%. O sea, al final del año necesitaremos 104 para comprar lo mismo. Si lo invertimos como mencioné, tendremos 106... me seguirán sobrando



2. Una casa es un pasivo. Sí, para el que es negociante y puede invertir su dinero en vez de convertirlo en una vivienda. Aunque recomiendo que después que el negocio está caminando reúna el inicial suficiente para sustituir el alquiler por una cuota al banco. Por otro lado, los empleados deberían hacerse de su casa lo más pronto posible. La explicación y mi método completo está en mi libro Arco Iris Financiero.



3. Es mejor alquilar que comprar vivienda. Hay muchos métodos que demuestran esta teoría. Hasta ahora no he encontrado el primero que tome en cuenta todas las variables de importancia. Cuando sí las toman en cuenta siempre da como resultado que comprar es más ventajoso. La plusvalía, la inflación y dejar de pagar una vez se termina el préstamo, son variables muy bien ocultas en esas demostraciones tendenciosas.



4. ¿Y si me muero mañana? Pasan más días sin morirse que lo contrario. Nos guiamos de los pocos que no llegaron a disfrutar de un retiro digno por haberse ido antes. Creo que la mayor confusión está en que piensan que ahorrar es no disfrutar. La llave de este asunto está en entender que endeudarse con deudas tontas es botar dinero. Cuando recibimos nuestro siguiente ingreso tenemos que dedicar una parte a intereses. Hemos reducido nuestro poder adquisitivo.



No le pido que se convierta en un experto en finanzas personales, no hay que serlo para sacarle un gran provecho a cada centavo que ingresa. Le solicito que sepa lo básico, es más, le regalo mi curso expreso gratuito, son 7 videos de menos de 10 minutos: www.bit.ly/cursofinanzasdiego No tiene excusa para no sacarle el mayor de los provechos a su tan trabajado ingreso.