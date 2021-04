$!¿Es mejor ser el mejor o ser mejor?

Hace unos días en un seminario me preguntó una madre qué podía hacer para que su hijo sacara las mejores notas del curso. La miré entrecerrando los ojos y le pregunté para qué quería que lo fuera. La respuesta tardaba en llegar. No la dejé responder por lo incómodo que evidentemente le resultaba. Buscaba una respuesta para satisfacerme sin tenerme que hablar mentiras... ¿me ocultaría la verdad? Pienso que no sabía en realidad lo que buscaba.