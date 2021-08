$!Método de 5 pasos para salir de las deudas

1. Dividir las deudas: las de consumo van por un lado, las de negocio por otro y por último, las que nos están ayudando a comprar algún inmueble. Las malas son las que causan dolores de cabeza, las buenas bien calculadas no necesitamos apresurar su pago.

2. Inscribir las deudas: necesitamos saber cuánto debemos, a quién, cuánto pagamos en interés en cada deuda, cuándo terminaremos de pagar, etc. Toda la información relevante es primordial para poder construir un plan.

3. Extinguirlas: concentrémonos en las deudas de consumo. Primero pagamos las de interés más alto (no me refiero a las de más alta cuota), luego las que más afectan nuestra imagen crediticia y luego las más pequeñas. Posiblemente tengamos que tomar un crédito con una institución financiera para conseguir la mejor tasa de interés (consolidación de deudas). Un paso doloroso, pero muchas veces de sabios, es vender algún bien, como vehículo o inmueble. Lo importante es tener un plan en el que pagando se reduzca el monto de la deuda... visualizando un futuro sin ellas.

4. Gastar menos: si continuamos gastando igual es posible que no podamos reducir las deudas indeseadas. Es el momento de reducir gastos que no son prioritarios, como la mayoría de las compras emocionales; adquisiciones pequeñas de golosinas, comer fuera, encuentros con amistades, etc. Por otro lado, debemos depositar todo el dinero que recibimos, principalmente si tenemos ingresos variables. Además, es hora de guardar en otra cuenta el 10% de lo recibido, nos puede servir para pagar deudas y es una excelente forma de crear la disciplina del ahorro. Si no podemos controlar el uso de la tarjeta de crédito es momento de quedarnos solo con una, mejor usar la tarjeta de débito.

5. Oponerse a lo que las causó: muchas personas entran en deudas por la búsqueda de aceptación de los demás, compramos cosas que no necesitamos, con dinero que aún no hemos ganado. Otro comportamiento común es intentar demostrar que somos exitosos, mostrando una buena vida (un vehículo caro, una casa costosa, viajes, fiestas, restaurantes, etc.). Todo viene generado por una baja autoestima, vendida por muchos que nos dicen que debemos creernos más de lo que somos, cuando en verdad lo que hacemos con dicho comportamiento es mostrar más de lo que tenemos... los gastos nos sobrepasan y las deudas no se hacen esperar. Cuando entendemos que tener más no es ser más podemos vivir bien con lo que tenemos.

Salir de las deudas es primordial si queremos construir un patrimonio para vivir tranquilos y sin el estrés de la incertidumbre financiera.