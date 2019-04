$!Personas con grandes sombreros y sin ganado

Me encantó este dicho al oírlo por primera vez. Recordé a tanta gente que quiere aparentar algo que no es, creyendo que lo que muestren los convertirá en eso.

En Texas se habla de personas que tienen grandes sombreros, pero no poseen ganado. No es que crea que en estos días es necesario ser ganadero para lucir un ancho sombrero, pero al parecer allá lo ven así.

Pasando esto a otras áreas podría enumerar cientos de símiles: personas con grandes vehículos, pero sin vivienda propia; personas con grandes casas y enormes hipotecas; personas mostrando fotos de viajes, pero en su casa no comen bien; personas en restaurantes caros, pero con las tarjetas de crédito atrasadas... y así podría seguir. Lo que mostramos aparenta ser nuestro, pero hay otras prioridades que no las podemos cubrir.

Los grandes sombreros de muchos buscan mostrar un éxito que no han alcanzado aún. Quisieran tener ganado, ser reconocidos como grandes empresarios, como empleados de éxito... pero no lo han alcanzado. ¿Cómo puedo lograr que los demás crean que estoy en otro nivel económico sin estarlo?

Usar el dinero de otros es cada día más fácil. Comprar con una tarjeta de crédito que nos ofrecieron de una institución financiera por el simple hecho de tener nuestro teléfono a mano es hoy una constante. ¿Es el dinero disponible nuestro? Desde que le echemos mano... la pregunta es: ¿ya me lo gané? La respuesta rápida y concisa es casi siempre: no.

¿A qué le teme Diego? A que use el dinero solo por tenerlo disponible. Una vez usado tendrá que pagarlo. Y eso no es tan malo, lo malo es que puede salir más caro lo adquirido... si al momento de pagar no tenemos el efectivo tendremos que pagar intereses.

¿Qué hace que las personas que no tienen ganado quieran tener un sombrero grande? La reputación de los señores de grandes sombreros. Queremos que nos vean como los ven a ellos. Insisto, nos vean. Al pasar por el espejo sabemos que solo nos parecemos a ellos... o sea, aparentamos ser como ellos.

Al vernos: ¿tenemos lo que la sociedad le reconoce a los ganaderos de anchos sombreros? Lamentablemente sabemos que no. Quizá lo importante ha pasado a ser lo que los otros puedan creer de nosotros... aquí el gran detalle.

Siempre recuerdo la primera vez que alguien me dijo que le habían subido de puesto y por lo tanto tenía que cambiar el vehículo. Ese amigo decía que el que tenía ya no lo representaba. Compró uno financiado a cinco años. No entendí... si el vehículo representa mis logros entonces no puede pertenecer al banco, no puedo necesitar ayuda extranjera para adquirirlo. Era un gran sombrero... el ganado aún no se lo había ganado.

Otros me dicen que tener el vehículo llamativo y salir a restaurantes caros les trae beneficios. Sin embargo, la gran mayoría que hace eso sigue con una deuda por el vehículo y protesta por la insuficiencia de ingresos.

Comprar un gran sombrero sin tener ganado trae innumerables consecuencias. Desde atolondrar a nuestra autoestima (sí, contrario a lo que nos venden, creerse tener más es un reflejo de sentirse menos), hasta la destrucción del futuro financiero. Empeñamos nuestro porvenir en búsqueda de que los demás crean que tenemos algo que quizá no lleguemos a tener.