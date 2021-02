$!Preguntas que llevan al éxito

Un amigo me preguntó hace unos días mi opinión sobre algo que él desea hacer. Después de unos días me volvió a solicitar orientación para otra decisión. Le cuestioné sobre la pregunta anterior y me dijo que lo convencieron de hacer lo contrario. Cuando no sabemos sobre una acción a tomar es bueno buscar a alguien con conocimientos para orientarnos. La pregunta es: ¿a cuántas personas les debo preguntar? Y: ¿debo consultarlo casi todo?