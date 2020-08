$!Puedes aprender más si compartes

La memoria humana es muy compleja, no vino diseñada para todo lo que hoy queremos hacer con ella. La buena noticia es que es campeona en adaptación... lo hemos llamado evolución. La podemos engañar por un tiempo, luego se adapta y, lo mejor, le pasa a la próxima generación las modificaciones aprendidas.

La opción de compartir lo que queremos aprender es fantástica. Podemos enseñar y fijar en nuestra memoria datos que nos resulten interesantes. ¿Decidimos mantenerlos? Hablar de ellos es una excelente opción para lograrlo.

Escribir 20 libros de superación personal y profesional me ha llevado por el interesante camino de compartir. Vivo aprendiendo, soy consumidor empedernido de libros, videos, escritos y audios... veo seminarios web casi a diario, leo muchas páginas, etc. Mucha de la información ya la conozco, otras me retornan a la mente desde lo más profundo de la memoria. Y algunas cosas nuevas siempre aprendo.

Tener personas con quien compartir los aprendizajes, analizarlos y sacar conclusiones es lo que me lleva al punto de tener resúmenes de utilidad. Una vez integrado en mi vida se convierte en material de artículos y libros. Llega el momento de compartirlos en mis conferencias y seminarios.

Algunos me dicen que no comparta tanto ya que me robarán los conceptos... el problema es que si no comparto no sirve de mucho. Conocimiento individual no es lo más provechoso para la humanidad, como detallo en mi libro ¡Alcanza la cumbre! Y mientras más lo comparto más los aprendo, más me alimentan los que conmigo hablan al respecto. Más conocimiento que llega... Aprender es para mí un proceso perenne, de gran valía y de inmensas satisfacciones... sin dejar olvidado que me lleva a ganar más dinero.

¿Te atreves a compartir algo de lo que quieras aprender con alguien a quien le puedas sumar?