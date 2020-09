$!¿Puedo mejorar mi vida en solo 4 minutos?

Recuerdo que en una ocasión, al terminar una conferencia, me abordó una señora para decirme que lo planteado sobre mejorar la calidad de vida le parecía extraordinario, pero pensaba que no era posible llegar a tan preciado objetivo. Estamos pasando momentos diferentes a los que vivimos cuando éramos pequeños. Me refiero a la velocidad que le estamos dando a la vida.