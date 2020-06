$!Receta para alcanzar los sueños

En los seminarios siempre me encuentro personas que tienen sueños y ni siquiera han dado el primer paso para lograrlos... despertar. Hoy presentaré cuatro herramientas imprescindibles para el que quiera alcanzar sus sueños... insisto, después de despertar.

Disciplina. Muchas personas tienden a cultivar la indisciplina durante la primera etapa de su vida. Los padres de hoy odiamos ver a los hijos sufrir... lamentablemente nuestros vástagos lo descubren a muy temprana edad. Un lloro, grito o quejido puede ser suficiente para suspender un castigo o para obtener lo que desean. Está demostrado que los niños que aprenden disciplina tienen más posibilidades de triunfar. Si quiere saber si su hijo es capaz de ser disciplinado, observe cómo se resiste a algo que en realidad desea. Recomiendo ver el experimento del Marshmelow y ponerlo en práctica.

Actitud de protagonista. Ya sé, ser víctima es más fácil, pero le aseguro que no es la mejor forma de lograr un objetivo. Pensar que los otros tienen la culpa de todo es otorgarles a los demás el control de mi vida. Si quiero que algo suceda no puedo dejarlo a la suerte, debo hacerme responsable de los próximos pasos a dar para llegar al lugar elegido.

Paciencia. No esperemos que lo que soñemos será logrado con solo despertar. Lamento informarle que las cosas no suceden de un momento a otro, para casi todo hay que dar pequeños pasos que al final se convierten en un gran recorrido. Veo cómo el hombre más obeso del mundo bajó 200 libras. ¿Piensa que se propuso hacerlo y al poco tiempo lo logró? Día por día hizo avances, y en algunos hasta retrocesos... nada debe sacarnos de nuestro camino. En la era del Whatsapp es muy difícil pedirles a las personas que practiquen la paciencia. Pero la vida no es tan apresurada como aparenta.

Conocimiento. Estar preparados con las herramientas necesarias es primordial. Aprender antes de iniciar aparenta ser más duro y es más desmotivador... arrancar de inmediato da la sensación de avances. El primer paso inicia más tarde, pero el último será mucho antes. Hoy tenemos informaciones por doquier, no trate de armar el mueble sin leerse el manual. En mi libro “Alcanza la Cumbre” explico todo el proceso para llegar a la cima. ¿Se atreve a despertar, hacer el plan para vivir un sueño y comenzar a fortalecer las cuatro áreas que le planteo aquí?