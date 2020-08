$!Sácale dinero a tu conocimiento

“¿Qué debo hacer para ganar más dinero?” -me preguntó hace unos días un caballero después de una presentación sobre finanzas personales-. Unas preguntas me orientaron sobre lo que hace y los conocimientos adquiridos. La industria educativa nos ha llevado a valorar mucho los títulos y a priorizar su adquisición sobre la utilidad real que podemos darle. La mayoría de las personas pagamos por conocimiento para convertirlo en bienestar económico. No es un gasto, sino una inversión... siempre que le saquemos dinero.

Hemos perdido un poco la claridad de nuestros objetivos al momento de elegir el conocimiento que deseamos adquirir. Vamos a la universidad a prepararnos para un trabajo. Por ende, estamos buscando dinero... aumentar nuestros ingresos.

Una vez obtenido el conocimiento debemos sacarle provecho. Algunos enumeran sus diplomas para conseguir un trabajo. En ocasiones, los títulos no agregan mucho a las funciones que tendremos; en realidad demuestran nuestro interés por aprender, nuestro esfuerzo y la disciplina para lograrlos. Un gran punto para una empresa elegirnos.

Pero, porque casi siempre existe uno, ¿estamos aprovechando lo que aprendimos? No solo debemos pensar en obtener el título sino poner los conocimientos a producir.

Muchos me solicitan orientación para elegir una ocupación. Algunos vemos a otros triunfar y nos parece que ese es el camino. No analizamos que esa persona tiene conocimientos en esa área y la de nosotros es otra. Algunos se concentran en fortalecer sus debilidades antes que optimizar sus fortalezas... y sacarles provecho ante todo, como explico por extenso en mi libro ¡Alcanza la Cumbre!

Preguntas para monetizar el conocimiento:

¿Qué sabemos hacer bien? Muchas veces nos concentramos en que no nos gusta hacerlo. Prefiero concentrarme en investigar bien si hay otra forma de cubrir necesidades con ese conocimiento. Ejemplo: Cocino bien, pero no me gusta cocinar. Quizá me gusta dar clases y aprendo a enseñar a cocinar.

¿Qué necesidades hay en el mercado que pueda cubrir con mis conocimientos? Quizá necesite dotarme de más herramientas, como el ejemplo anterior. Debemos ver más allá de lo existente, escuchar las quejas de la gente, así descubrimos lo que les falta.

¿Quiero tomar riesgos? Lo importante es minimizar efectos negativos tomando las prevenciones posibles, sin pensar que no existirán.

Todo dinero extra es bueno si no reduce nuestro bienestar. ¿Se atreve a profundizar en aquello que es bueno y ver si puede sacar algún provecho extra?