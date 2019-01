Parece obvio, y hasta sería tonto pensar que no lo fuera. ¿Qué tendría entonces que hacer para ser sabio?

Ser sabio no es tan fácil, no solo de pensarlo se es. Lamentablemente, la sabiduría se puede tomar en varios sentidos y, según los valores de cada uno, puede llevarnos por caminos que no son los deseados.

Personas que triunfan a costa de otros no es la sabiduría a la que quiero referirme... a esos los quiero lejos de mí. Aquellos que se aprovechan de otros, principalmente de su ignorancia o, dicho de manera cónsona con este artículo, de su falta de sabiduría.

Vamos a lo que inspiró este escrito: el conocimiento útil. No todo conocimiento lleva a dinero, ni queremos que así sea. Hay entretenimientos que así deben quedar, como sabiduría para entretenernos.

Ser sabio reditúa cuando logramos convertir en dinero dicha sabiduría. Algunos saben de plomería, otros programan computadoras. Cada uno tiene su propia sabiduría útil. ¿Cuál es la mía? Es la pregunta que debo hacerme.

Encuentro personas en seminarios que no paran de manipular sus redes “sociales”; luego escucho quejarse a algunos de ellos (bueno, no solo a ellos) de que el dinero no alcanza. Me parece una paradoja enorme. Las empresas los envían a adquirir conocimientos útiles, ellos utilizan el tiempo para estar al tanto de lo que pasa en las redes, insisto, “sociales”, y se quejan de la falta de ingresos. ¿Quién es el responsable de no tener los conocimientos para obtener más ingresos?

Es terrible ver las oportunidades desperdiciadas. Internet está repleto de conocimientos útiles. Las universidades están a la mano de casi todos. Un teléfono inteligente nos puede hacer ganar dinero, siempre que sepamos cómo lograrlo. ¿Por qué hacemos hoy tanto por saber de la vida de los demás si consideramos que es una prioridad ganar más dinero para mejorar nuestra calidad de vida?

No es tiempo lo que nos falta, ni siquiera adolecemos de conocimientos útiles a la mano; lo que en realidad muchas veces no tenemos es deseos de invertir en nuestro bienestar... porque pensamos que es un sacrificio.

¿Estar al tanto de lo que los otros hacen es sacrificarnos? Pienso que sí. Estoy sacrificando mi mejoría por no darme la oportunidad de ser más sabio. No crea que no lo sé, “hay que vivir”, me dirá. Pues no me debo quejar de la vida, es la que elijo a cada paso. Sé que no todo es perfecto, pero nunca lo será.

Si quiero más dinero debo decidir si es más importante que utilizar mi tiempo para ser socialmente hiperactivo. Pensar en lo que quiero adquirir con el dinero que me entregue la sabiduría me puede facilitar la decisión de ser más sabio y menos hiperactivo.

La decisión de ser sabio y cuál sabiduría quiero o necesito es una sabiduría en sí. No solo es inteligencia, es saber las inteligencias que tengo y me gustan; involucrarme con ellas y así conseguir construir el camino por el que quiero ir recorriendo mi presente... para vivir en el futuro que yo edifique con mis acciones de hoy.

