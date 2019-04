$!Siete niveles de vida financiera

Definir el nivel financiero en que deseo estar es un buen paso en la vida. Muchos tenemos sueños que se realizan con dinero. No todos tenemos involucrados el sueño de llegar un día a ser independientes financieramente del trabajo que realizamos. Aunque muchos son los que no quisieran tener que trabajar como lo hacen.

Veo que hay diferentes niveles financieros y quisiera que cada uno pueda identificar dónde está para que luego pueda definir dónde quiere estar y de esa forma cree un plan para construir el camino que lo lleve a su sueño. No es que estemos mal donde estamos, es solo un mapa para el que desea llegar a otro lugar.

• –2: Con deudas que sobrepasan el patrimonio. El nivel menos 2 nos indica que estamos por detrás de cero. Hemos trabajado y tenemos algunos bienes. Al sumar nuestras posesiones y restarle lo que debemos quedamos negativos. No es el mejor lugar para iniciar la construcción, lo importante es estar consciente de la situación, hacer un análisis de lo que me llevó a ella y trabajar nuestra salida de manera sistemática.

• –1: Con deudas tontas. Aquellas que no producen (como las de consumo) o no sustituyen un gasto (como el de una vivienda). Suelen venir por comportamientos de consumo adelantado, o sea, cuando gastamos antes de habernos ganado el dinero. O por no haber prevenido para gastos que llegarían. Mi recomendación es eliminarlas para evitar que se coman parte de nuestro ingreso. Para salir de ellas vea mi curso gratuito en www.bit.ly/cursodeudas.

• –0: Ni deudas, ni previsión y patrimonio en cero. También es el caso de los que al sumar y restar les da casi cero. Podríamos decir que casi iniciando la vida financiera, o después de haber iniciado, tienen un equilibrio entre activos y pasivos. Hacer un plan para hacer crecer la parte de las previsiones y patrimonio es mi sugerencia. Visita mi curso gratis en www.academia.diegososa.info.

• +1: Con previsión y sin deudas tontas. Aquellos que no tienen deudas, no tienen capital y poseen un plan de pensiones pueden sentirse aliviados. La realidad es que no están mal, pero cualquier imprevisto los puede llevar a endeudarse. Por otro lado, al retirarse lo más seguro es que no les alcance el ingreso. Lo recomendable es iniciar sin dilación un plan de ahorros para crear capital.

• +2: Tiene capital acumulado. Es importante tenerlo invertido con un buen rendimiento a un riesgo ajustado a la persona y momento de vida. Es importante calcular el monto que necesitará para lograr que sus inversiones le otorguen el ingreso que necesitará al retirarse, como enseño en mi libro “Arco Iris Financiero”, con mi fórmula para el retiro.

• +3: Tiene suficientes ingresos pasivos para vivir sin trabajar. Su pensión sumada a los ingresos mensuales por inversiones es mayor que sus gastos. Es lo que llamamos la independencia financiera. Por lo general pocos llegan a este bello momento.

• +4: Somos independientes y sobra para invertir. Algunos son dueños de empresas y no se retiran porque prefieren seguir activos, pero no por falta de ingresos. Es el futuro que todos debemos construir. Sin preocupaciones por el verdadero buen futuro y presente.

Esta escalera no se sube sin dar pasos. Por lo general, escaño a escaño.