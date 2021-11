¿Son ninis o sinsin? ¿Quizá nisin o sinni?

Está de moda hablar de los ninis. En estos días escuché una versión de que no le llamemos así, que deberíamos llamarles sinsin. ¿Qué usted opina del tema?

Ninis se les nombra a los jóvenes que estando en edad de estudio no estudia, pero tampoco trabaja. Ni lo uno, ni lo otro.

Con mucha razón dicen otros que no estudiar ni trabajar no es por elección. Ni estudia por no poder, ni trabaja por tampoco tener trabajo. Por lo que hay una tendencia a llamarlos; Sinsin. Sin estudio y sin trabajo.

Ahora bien, pienso que hay de todo. Están los que no quieren y los que no consiguen. Es cuestión de actitud. Estar bien preparado al salir al mercado laboral es indispensable. Pero hoy estar demasiado preparado puede ser un problema.

Todos sabemos por qué. Pagar lo que vale la preparación no siempre es posible. El mercado está lleno de gente preparada para un puesto, por lo que el precio lo pone la empresa.

Creo que la mayoría de los que están sin trabajo se encuentran en un dilema muy complicado. Preparase más los saca del mercado porque estarían sobrecalificados. No estudiar no les da entrada a trabajos. ¿Qué hacer?

Muchos les ofrecen ser emprendedores. Que en realidad en la mayoría de los casos es ser negociante. Ya sea de algún buen sistema multinivel o alguna otra opción. Considero este inicio una buena opción. Insisto, un buen sistema, con productos reales, que no cobren una millonada por entrar, ni mucho menos prometan hacernos millonarios en poco tiempo. Ni qué decir de los sistemas de inversión que prometen multiplicar nuestro dinero en poco tiempo.

Cuando estamos ocupados desarrollamos sentidos extras. Podemos hacer de eso nuestro sistema de ganar dinero, pero también podemos usarlo como trampolín. Un aprendizaje nunca pesa. Ya sea aprender lo que hacen en ese negocio, o descubrir de qué somos capaces, qué nos gusta y lo que no nos gustaría hacer.

Lo malo es acostarse en una casa a consumir. No importa que los padres puedan mantenerlos, es cuestión de dar el próximo paso... más temprano que tarde. Hay mucho qué hacer, más en nuestra era digital. No se deje engañar con promesas vacías que se quieren quedar con su dinero... al contrario, es trabajar para conseguir ingresos.