$!¿Te motivas como los delfines o como los mulos?

Veo con interés algunas publicaciones en las redes que llaman sociales... Principalmente mi generación (la que llamaron “x” o generación perdida) se hace eco de la crianza con violencia. La que llamo crianza de mulo. Un látigo sirve para enseñar el camino a tan trabajador ser viviente. ¿Podría aprender de otra forma? No lo sé, nunca me ha tocado enseñar a uno.

Los criados bajo este sistema activan en primer lugar su centro del castigo y en segundo el del miedo. Son reactivos, prefieren no hacer para no fallar. Esto nos lleva a frenarnos en el progreso, y sobre todo a acomodarnos en una zona de confort mucho menor a la que pudiéramos alcanzar.

Sé que hay otro animal que consideramos más inteligente. Para enseñarle un truco le regalamos un pescado. Es la crianza que llamo de delfín. No se le ocurre a un humano que tan audaz mamífero aprenderá dándole con una fusta. Aunque lo encerramos en una piscina en vez de dejarlo vivir en libertad. Solo me centro en la forma de enseñanza, no en las demás condiciones de vida que le imponemos a cada uno.

Los criados como delfines activan primero su centro de las recompensas. Hacen las cosas por lo que recibirán. Lo malo es que si no existe ese regalo final tienden a no actuar. No como el delfín libre, él salta y hace piruetas por la simple diversión... su centro predominante es el del placer. No espera un aumento de sueldo para disfrutar lo que hace, mucho menos para divertir al que esté cerca, él es el centro de su vida. Los otros disfrutan de él por efecto secundario.

Pensar que un hijo debe aprender como mulo es algo que me llama mucho la atención. He pasado mis genes y creo que los míos se podrían parecer más a un delfín... si quiero hacer una comparación con los dos métodos. No me creo mulo. Sí, aprendí algunas cosas como los mulos, era el sistema escolar que me tocó vivir (las agresiones no son solo físicas).

No quiere decir que haya sido bueno porque aprendí... pienso que en realidad no aprendí por el sistema, sino que lo hice a pesar de él.

Hubiese preferido aprender en un sistema de placeres y no de recompensas y multas. No ser ridiculizado por no aprender sino que me pusieran dedicación por no ser inteligente en esa área (es que no todos somos buenos para todo). Un sistema de inclusión y no de premio al mejor, sino que motive a ser una sociedad colaborativa y no de veneración y exclusión.

¿Cómo son las personas a las que le toca guiar? Quizá los considera como los inteligentes delfines y los ayuda a aprender trucos como a éstos. ¿O tiene algunos mulos entre sus guiados? Estoy seguro que no. Todos los humanos tenemos más inteligencia que cualquier delfín... me refiero al animal, no a los humanos que llevan su nombre... solo por si acaso, antes que mi tío Delfín proteste.

Podemos tomar la decisión de cómo guiar. Más si pienso que cuando sea mayor seré guiado por los que hoy guío... y no quiero me traten como mulo común.