$!Trucos para levantarme descansado

Conozco gente que cada día trata de robarle 5 minutos a su mañana. Suena el despertador y le oprimen la tecla que le dará un trocito de sueño más. Algunas veces no es suficiente y será el momento de solicitar una tanda extra. Si al final de este proceso te levantas fresco y sin prisa quizá no sea necesario que leas este texto... si no es así podrás encontrar algunas razones científicas que te ayudarán a terminar mejor tu rutina de sueño e iniciar mejor tu día productivo.