$!Freddy Ginebra: “La felicidad es una decisión”

-¿Cuál es tu idea de la felicidad? Ninguna. La vivo sin preguntar... la felicidad, como la fe, es una decisión.

-¿Tu infancia fue alegre? Imagino que sí, ya he perdido la memoria, pero cuando pienso en ella sonrío, y eso es un buen síntoma.

-¿Siempre fuiste así de optimista? Lo heredé de mi abuela, de mi papá, que se reinventaba cada vez. Es un defecto de familia, los Ginebra.

-¿Qué hace feliz a Freddy Ginebra? Ufff muchísimas cosas. Mi familia, mis amigos, los abrazos, los amaneceres, el sonido del mar, las estrellas en noches oscuras, la mirada de un niño, ¿sigo?

-¿Y qué le entristece? Los egoísmos, mucho. La pobreza, las desigualdades, la mentira, los prejuicios, las guerras......

-¿Cuándo y dónde has sido más feliz? Todo depende del día. He aprendido a ser feliz hasta en la cama de un hospital...ya te dije, la felicidad es una decisión.

-¿Qué virtudes humanas valoras más? La transparencia, la honestidad, la fidelidad, la solidaridad.

-Tú siempre haces ejercicios de felicidad, recomiéndanos uno para practicar a diario. La vida es un soplo, no pierdas el tiempo en aquello que te entristece, todo pasa, busca siempre la sonrisa interior que la exterior sale sola. Existen tantos motivos para ser felices, lo que pasa es que no nos damos cuenta, nos aturde la inmediatez

-¿Cuál sería tu paraíso terrenal?Estar acompañado siempre de alguien que ame, así todo es más fácil. El amor es el antídoto perfecto para combatir los miedos, la tristeza, en fin, todo...

-¿Qué aprecias más de tus amigos?La solidaridad, la fidelidad, la honestidad

-¿Qué defectos perdonas más fácilmente?Todos, perdonar es una virtud y la cultivo. Perdonar sana y libera.

-¿Qué te hubiese gustado haber sido, si no fueses lo que eres? No sé bien lo que soy todavía, me falta mucho, reconozco que me hubiera gustado cantar, pero no pego una.

-¿Qué te ha enseñado la vida? Que al final de ella encontraré todas las respuestas y que debo vivirla intensamente porque sino se me escapa

-¿Crees que uno recibe lo que da?Recibes más cuando no esperas nada, y yo hace tiempo que vivo de sorpresa en sorpresa.