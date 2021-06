$!Jochy Fersobe: “Generalmente encuentro mejorías que podría hacer a mis fotos”

—¿Cuánto vemos del arquitecto que hay en ti en tus fotos?

¡Creo que siempre! En la composición, perspectivas, manejo de espacios, profundidad.

—¿Qué hace buena una fotografía?

Lo principal es lo que transmite, luego están el aspecto técnico, la luz, la composición, etc.

—¿Alguna vez has tomado una foto perfecta?

En algunos momentos pienso haberla tomado, luego me detengo a analizarla y generalmente encuentro mejorías que podría hacerle.

—Retrocede en el tiempo: ¿qué consejo le darías a tu yo de ayer?

Le diría que siga siempre sus instintos, que no le quite la pasión a todo lo que haga y, sobre todo, que lo disfrute.

—¿Qué quieres fotografiar y todavía no has hecho?

Los rincones de la isla que me faltan y del mundo.

—¿A quién te gustaría mirar a través de tu objetivo?

Al personaje principal de mi primera película.

—La sesión fotográfica que recuerdas con mayor cariño o nostalgia...

Entre todas las figuras y celebridades que he tenido la oportunidad de fotografiar... la de mis hijos cuando eran pequeños.

—¿Un lugar de RD para fotografiar?

El sur de la isla.

—Si tus fotos fueran una canción, ¿cuál sería?

Uff qué difícil... Sería local: “Quisiera” de Juan Luis Guerra, versión acústica.

—Leemos en tu IG: “aparte de comentar hago fotos”. ¿Te consideras un influencer?

No, solo trato de ser lo más real posible y evitar las poses.

—¿Qué te llevó a comentar en las redes sociales?

Quizás la pandemia me llevó a ver todo de una manera menos estructurada. Antes el 95% de mis redes era mi trabajo, ahora soy más espontáneo y relajado con ellas, si un tema social me preocupa, doy mi opinión, y si pienso algo cómico sobre algún tema, comparto ese pensamiento, no hay un plan, sólo fluir.

—¿Lo consideras parte del trabajo o diversión?

Es compartir la parte humana, a veces trabajo, otras sólo diversión.

—Si tuvieras que elegir solo una foto de tu Instagram, ¿con cuál te quedarías y por qué?

La que aún no se publica (cliché).

—¿Cuál es el hashtag que nunca falta en tus fotos? O con el que te atrevas a clasificarte...

#jochyfersobephotography, #jfinmytime.

—Define tu feed con una palabra...

Real.

—¿Serías capaz de vivir sin redes sociales y un smartphone en el bolsillo? ¿Por cuánto tiempo?

Claro que sí... hasta 6 horas.