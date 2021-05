$!Ginny Heinsen: “Ser coherente con el medio ambiente me hace sentir bien”

—¿Cómo descubriste tu amor por la naturaleza?

A través de mi mentor, Luis Crouch Bogaert.

—¿Cuándo te asaltó la conciencia verde?

En 2010 a través de un programa educativo auspiciado por el Banco Popular entendí que tenemos la capacidad de hacer del papel un recurso o un desecho. Bien manejado impacta la economía y el medio ambiente. Es cuestión de sentido común, pero hasta entonces no lo había comprendido.

—¿Qué le dirías a alguien que no está interesado en su huella de basura?

Vayan a los más de 350 botaderos en el país, a nuestras playas, la basura no desaparece. ¿Queremos ser parte del problema o de las soluciones?

—¿Fue difícil renunciar a productos que te gustaban para ser más ecológica?

No me parece. El deseo de ser coherente con el medio ambiente me hace sentir bien. Es un proceso y hay que tener paciencia.

—¿Cuál fue el hábito eco que más te costó adoptar en tu vida diaria?

Inicialmente ser vegana desde 2015. Hoy incluyo algunos quesos, como por ejemplo de cabra de Deliciel.

—¿Hay todavía algún producto de plástico que se te resista?

Demasiados... Es prácticamente imposible evitarlos.

—Dos cambios que podemos hacer para llevar una vida más natural y sostenible...

Comprar sin empaques encaminándonos a vivir hacia un Residuo Cero e incursionar en la movilidad sostenible (eléctrica).

—Si tuvieras el poder, ¿cuál es la primera medida medioambiental que adoptarías?

No podría decidirme por una sola medida, pero si tuviera poder le adjudicaría más presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente en manos del actual ministro Orlando Jorge Mera.

—Si mirásemos en tu cubo de basura, ¿qué es lo más sorprendente que encontraríamos?

Basura plástica que no se puede reciclar.

—¿Qué significa para ti Residuo Cero?

Los recursos naturales bien aprovechados.

—¿Cuál es la excusa más común para no adoptar este estilo de vida?

Ignorancia y apatía.

—¿Qué cambio es más fácil para reducir residuos?

Comprar en tiendas como ZeroRD y Zero Empaque.

—¿Cómo sería tu ciudad ideal (sostenible)?

Con un transporte público autónomo y eléctrico, comunidades con muchas áreas verdes y mercados comunitarios de productores orgánicos.

—Recomiéndanos un libro.

No dejen de eller “Waking the Sleeping Giant”, de Jake Kheel.