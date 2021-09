$!Alicia Ortega: “Me encanta la calle porque es lo que le da vida a la noticia”

—¿Qué es lo primero que haces en la mañana?

Revisar las redes a ver qué está pasando en el mundo.

—¿Llevas una dieta diaria a la hora de consumir información?

Mientras me desayuno leo los periódicos y soy de la vieja escuela, me gustan impresos.

—¿Trabajar en periodismo ha sido todo lo que esperabas?

Sí, me apasiona y para mí es la mejor manera de servirle a la sociedad.

—¿Cuánto disfrutas de tu trabajo?

Para mí es más que un trabajo, es una vocación de servicio, un sacerdocio y lo vives las 24 horas al día.

—¿Eras de las que practicabas tu voz de reportaje televisivo frente al espejo?

Creo haberlo hecho muy al principio de mi carrera hace 35 años.

—¿Cuál es el proyecto más emocionante en el que has trabajado?

Son varios: el de los Panama Papers, los Wikileaks y un trabajo que hice para NBC6 de discriminación que cambió la ley en el estado de la Florida y fue premiado con un Emmy de la TV norteamericana.

—¿Y el más estresante?

Sin duda alguna, el proyecto de la División de Sobornos de Odebrecht junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

—¿Alguna vez has tenido un momento vergonzoso en directo?

He tenido varios, pero el que más recuerdo fue en 1988 en Estados Unidos, cuando me dirigí a una candidata a regidora, erróneamente pronunciando el nombre de su contrincante en vivo por lo menos 3 o 4 veces.

—¿Cuál ha sido tu mejor entrevista?

La del ex dictador Jean Claude Duvalier (Baby Doc) porque no había hablado en 25 años y para conseguirla tuve que desarrollar habilidades y destrezas que no había utilizado antes. Concertada la entrevista, me limitaron a 10 preguntas, logré que respondiera más de 30.

—¿Quiénes son tus 3 periodistas favoritos?

Barbara Walters, Peter Jennings y Mike Wallace, todos veteranos periodistas de reconocimiento internacional.

—Si pudieras tener una entrevista con 3 invitados, vivos o muertos, ¿a quién elegirías?

Juan Pablo II, Joaquín Balaguer y Fidel Castro.

—¿Prefieres reportajear o presentar?

Me encanta la calle. Porque la calle es lo que le da vida a la noticia y ahí puedo sentir con pasión y emoción mi profesión.

—Si pudieras cambiar una cosa de tu carrera...

Todo el tiempo que he dejado de invertir en mi familia. Aunque estoy convencida de que entienden que el sacrificio ha sido en beneficio de la sociedad y que el tiempo que le he dedicado ha sido de calidad.

—¿Qué consejo darías a los estudiantes que quieran dedicarse al periodismo?

Lean todo lo que puedan y que se ejerciten en la escritura.

—Ese aparato tecnológico o aplicación del que no puedes prescindir...

El teléfono y el WhatsApp porque me resuelven una cantidad de problemas que ustedes ni se imaginan.

—¿Cómo se relaja Alicia fuera del trabajo? ¿Cuáles son tus aficiones?

Lo que más disfruto es ver episodios viejos de la serie televisiva norteamericana “Friends”. Además me encantan los videos breves que me orientan de cómo mantener organizado mi hogar.

—¿Recuerdas tu última búsqueda en Google?

No puedo recordarla porque constantemente estoy buscando. Digamos que es mi segunda mano derecha. Algunas veces he pensado que si no está en Google, no existe, aunque sé que estoy equivocada porque hay un universo de información que no está en internet.