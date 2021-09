$!Aisha Syed: “Mi peor pesadilla sería llegar tarde a un concierto”

¿Cuál fue la primera carrera que soñaste tener cuando eras niña?

Quería ser astronauta.

¿Recuerdas cuál fue el primer concierto al que asististe?

Sí, a uno de Julian Rachlin tocando el concierto de Johannes Brahms en el Teatro Nacional.

¿Con qué tempo te definirías?

Con el que indique la partitura que esté interpretando en ese momento.

Cuando no estás trabajando o viajando, ¿cómo te gusta pasar tu tiempo?

En casa con mi familia y practicando.

¿Qué te relaja?

Salir a comprar cosas de decoración (Risas).

¿Algún momento en tu vida que no requiera música?

Muchos. Cuando no estoy practicando o estudiando no tiendo a escuchar música. Me gusta el silencio.

Tu peor pesadilla en el escenario sería....

Llegar tarde al concierto.

¿Te gustaría fusionar tu violín con otros estilos?

No, me apasiona la música clásica y es lo que estudié.

¿Qué tipo de música escucha Aisha fuera de la clásica?

Rock, cristiana de himnos antiguos y más clásica...

¿Cómo calientas para una actuación?

Unos 45 minutos antes empiezo a tocar para calentar los músculos.

Una manía antes de salir a escena...

Ninguna. Calentar, pero no le diría manía.

¿Qué es lo peor que te ha pasado en un control de aeropuerto?

(Risas) Cuando llegué sin mi visa a Suiza. Pero todo se resolvió al ver la info del concierto que iba a tener y del que acababa de dar en Abu Dhabi; así me otorgaron el permiso (toqué en los Emiratos Árabes antes de Suiza, pero salí de Miami).

¿Qué sientes al oír un violín desafinado?

Es difícil. Trato de no escucharlo y mi instinto es siempre querer afinárselo a la persona.

¿Qué tiene que haber en tu camerino siempre?

Un cardigan, agua a temperatura ambiente y que nadie entre.

¿Actuación en vivo o trabajo de estudio?

En vivo, ¡total!

¿Cuántos violines tienes?

Uso unos cuantos, pero de mi propiedad tengo dos.

¿Con qué orquesta que no has tocado hasta ahora te gustaría tocar?

Con la Filarmónica de Los Ángeles.

Dinos algo sobre ti que sorprendería saber a la gente...

Le sorprendería saber que no me gusta salir de mi casa a menos que lo haga con mi niña. Siento que estando en casa es que puedo construir un hogar.

¿Qué sueño tienes que aún no has logrado?

Tengo muchos todavía. Pero ante todo me gusta vivir el día a día con gran agradecimiento a mi Señor Jesús y gozo por las bendiciones que ya están, que son por encima de lo que merezco.