$!Mariela Encarnación: “Soy más divertida y cómica que en la TV”

—¿Qué ha sido lo último que te ha hecho reír?

Mi reunión familiar en RD en el mes de noviembre.

—Si pudieras elegir, ¿con quién tomarías un café?

Con papi...

—¿Cuál es el mejor cumplido que has recibido?

Nos representas tan bien, más allá de tu apariencia fisica, por tus valores y principios.

—¿Hay algo que Mariela no pueda hacer?

No puedo con la dietas.

—¿Qué secreto descubriríamos al investigarte?

Que soy mucho más divertida y cómica que Mariela en la TV, sobre todo después de hacer ejercicio. Lol.

—Si pudieras asaltar el armario de una mujer, ¿de quién sería?

El de la fashion blogger rusa Margarita Tselsova (Rita Tesla).

—¿Cuál dirías que es tu mayor fortaleza?

Mi persistencia.

—¿Y tu mayor debilidad?

Los postres. Tengo una gran fuerza de voluntad cuando se trata de ejercicio, de trabajo, de insistir en general en lo que me propongo hasta que llega un tema.... los postres, sobre todo en mi país: desde los 3 leches (los mejores del mundo) hasta las tortas de chocolate y todo lo que se puedan inventar. Este año nuestro árbol de Navidad está inspirado en dulces.

—¿Qué tarea tienes pendiente desde hace meses?

Inscribirme en el gym.

—¿Algún deporte que se te resiste?

El patinaje. El 24 de diciembre de 2019 me propuse enseñar a mis hijos a montar patines. Yo lo practiqué cuando llegué a Miami hasta convertirme en madre y pensé que sería buena idea luego de haberles enseñado bicicleta, mi deporte favorito. Ese día empezaban mis vacaciones de invierno y, llegando al parque con la niña, tropecé con unas piedras y caí tan duro que me fracturé la muñeca derecha. Pasé las fiestas con el yeso y el 6 de enero me hicieron cirugía. Bromeaba ese día: “Los Reyes Magos me van a regalar una muñeca nueva”.

—De todos los lujos innecesarios, ¿cuál es imprescindible?

Son tantossss... los masajes relajantes, viajar y conocer otras culturas, los alimentos orgánicos y el láser facial.

—¿Cuáles son tus referentes profesionales?

Oprah Winfrey en entrevistas; Martha Stewart por cómo pudo unir la TV con las recetas y decoraciones para ser anfitrionas de lujo en el hogar; y la dulzura de Tania Báez.

—¿Tu programa de TV favorito?

En streaming “Chef table” y la serie Working moms”.

—¿Qué entrevista te ha sido más difícil hacer?

Cuando apenas llegué a EEUU y entrevisté completamente en inglés a John Travolta, salí “airosa” porque soy una cara dura (jajaja), pero me frustré tanto que eso me motivó a estudiar el idioma como mi segunda lengua.

—¿Y la más emotiva?

Julio Iglesias. Es tan apasionado en todo lo que hace, más allá de la música y de la conocida fama que se ganó de don Juan... tiene pasión por la familia, los sueños, los lugares que visita, por la vida en general. Cada respuesta trae consigo sabiduría, se las saborea antes de responder, no anda deprisa, no agita el momento, Julio vive en el presente más allá de la música y los escenarios.

—¿En qué situación deseaste que te tragase la tierra?

Cuando le cambié el nombre a los chicos de La Oreja de Van Gogh y los presenté como los integrantes de La Quinta Estación.

—¿Lo positivo del confinamiento?

Más allá de poner a mis hijos a jugar con juegos de mesa, procurando sustituir ese tiempo de pantalla y estar en familia, mi hija Ella Russo, la menor, me dio una gran lección cuando un día me dijo: “Mamá, estás cocinando todos los días lo mismo”, ahí me di cuenta de que ya era hora de hacer las paces con la cocina y empezar una aventura que nació con el encierro.