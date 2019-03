$!Alcohol, riesgo de enfermedad cardiovascular

Cuando se consume de manera sostenida y excesiva el alcohol, puede dañar el corazón, porque este es tóxico para el músculo cardiaco, favorece la debilidad y miocardiopatía dilatada o corazón grande, y disminuye el bombeo (insuficiencia cardiaca).

Además, es causa frecuente de arritmia cardiaca en pacientes jóvenes, así como descontrol de hipertensión o hipertensión de nueva aparición.

Debemos por igual mencionar que puede contribuir al exceso de peso, aumento de triglicéridos, es causa de cáncer hepático, gástrico, y de cirrosis hepática.

Se ha establecido en diversos estudios que el consumo de más de tres bebidas diarias en el hombre, y más de dos en mujeres, aumentan la mortalidad.

Más de cinco bebidas diarias, en el hombre y cuatro, en la mujer, aumentan el riesgo de muerte súbita y accidente cerebrovascular, se ha relacionado a la disminución de colesterol bueno y hace las arterias más propensas a formación de placas, y con ello su obstrucción.

Si usted no toma bebidas alcohólicas, lo correcto es no hacerlo, si ha estado en contacto más que moderado con el alcohol debe buscar ayuda profesional. Algunos estudios señalan que tomar vino es saludable, pero ojo, siempre con el control de las cantidades a tomar, en las mujeres hasta dos copas, en el hombre 3 a 4 copas, no mas.

La tolerancia al alcohol es variable en cada persona y dependerá de su peso, porque se distribuye en el cuerpo a través del agua. En el caso de las mujeres, pesan menos que el hombre, y quizás por esa razón tengan menos tolerancia a la misma concentración.

¡Recuerda cuidar tu salud. Los excesos son perjudiciales!