$!Alertas en pacientes oncológicos-cardiovasculares ante pandemia COVID-19

Por lo que el llamado en este artículo es a pacientes con cáncer, sobrevivientes o que por igual tengan antecedentes de otras patologías de base acompañando, no importa la edad, cómo va evolucionando el comportamiento del COVID-19, no importa incluso si posee o no historia de enfermedad basal.

Todos como cuidadanos debemos concienciar, adaptarnos a las medidas de protección para evitar el contagio.

Por ahora no hay vacuna disponible, ni tratamiento específico, lo que sí hay es medidas de contención ante dicha pandemia. Por lo que el no exponerse es la mejor opción.

Recordar que ante síntomas de coronavirus probable, o de descompensación de sus enfermedades ya previas diagnosticadas, avisar a su médico y no dudar si requiere acudir a emergencias.

Los pacientes oncológicos han continuado recibiendo sus atenciones en los centros de salud, el postergar un diagnóstico, estudio, cita, puede conllevar a evolución tórpida de su enfermedad o tratamiento.

Si debe acudir a cita médica para seguimiento, estudio o terapia programada, llame a su médico o centro, para enterarse de cuál es el protocolo existente en dicha área.

La situación del virus es actualizada, cada día su evolución y comportamiento es cambiante, por lo que debe, aunque sea semanal, conocer las noticias sobre el mismo, sin llegar a caer en pánico, pero sí en la conducta de autocuidarse y proteger los suyos.

Enfatizar que si ha tenido cáncer, está en terapia o ha estado, hasta 10 años después tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo que se hace necesario el manejo multidisciplinar, el equipo de profesionales que lo llevará a usted de la mano a una mejor evolución.