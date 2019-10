$!Colesterol: mientras más bajo mejor

En las últimas guías presentadas en París hace un mes, se estableció que debemos manejar niveles de colesterol de acuerdo con los factores de riesgo que posea cada individuo. Es importante saber, que aunque los resultados en laboratorios tienen unos parámetros de normalidad, quien dirige sus resultados obtenidos es su médico de cabecera, porque es quien conoce su historial completo y las últimas evidencias de acuerdo a guías internacionales para disminuir los riesgos de enfermedad cardiovascular.

Por ejemplo, no es lo mismo un paciente sin antecedentes de enfermedad cardiovascular o diabetes, a uno que sí ya ha tenido incluso evento cardiovascular, sea infarto o accidente cerebrovascular, las metas a obtener de niveles de colesterol sobre todo el LDL (colesterol malo), deben ser lo más bajo posible, de acuerdo a las últimas guías europeas, puede ser hasta de lograr obtener niveles de 55 mg-dl, si el paciente es de muy alto riesgo y hasta 40 mg-dl, si ha tenido un segundo evento en periodo menor de 2 años .

Para ello tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas, que su médico le orientará. De suma relevancia el tomar sus medicamentos como se le prescriben y no abandonarlos sin previa consulta con su médico, además adicionarle hábitos saludables, disminuir consumo de grasas no buenas, frituras, mariscos, en cambio comer más frutas, verduras, vegetales, caminar 3 a 5 veces por semana, consultar si es necesario con un nutriólogo para que le guíe en su alimentación.

Cada paciente es un ente individual, por lo tanto, consulte con su médico si los niveles de colesterol obtenidos en resultados son los que realmente reducirán el riesgo de enfermedad cardiovascular en usted, o si por el contrario, debe lograr otra meta.

Cada 4 a 6 meses debe realizar monitorización de sus niveles de lípidos completos. Después de los 20 años puede ser anual, en chicos y adolescentes por igual conocer su historial de niveles de lípidos siempre será la mejor decisión.