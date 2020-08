$!¡Como cardiólogo, insisto en cuidarnos del Covid!

Se suman al grupo de riesgos los pacientes, diabéticos, renales, inmunodeprimidos, con historia de cáncer, anemia de células falciformes en alto riesgo para desarrollar una evolución no adecuada al adquirir el coronavirus.

Posteriormente, el comportamiento de muchos pacientes afectados jóvenes dejan en desconcierto a los profesionales de la salud, pues han visto fallecer a personas sin antecedentes de enfermedad previa, en edades menores de 60 años, hasta 30.

Consideramos que, al reabrir la economía, se ha desatado nueva vez el contagio, las personas en su mayoría no han llevado los lineamientos, que fueron expuestos para poder reiniciar, evitando el contagio.

Recordemos el distanciamiento, el uso de mascarilla, lavado de manos, control de sus enfermedades de base, seguimiento por un profesional de la salud, si sospecha de Covid avisar a las autoridades y no auto medicarse, si presenta síntomas de descompensación de su enfermedad crónica, acudir a emergencias o llamar a su médico.

No hacer juntes familiares o exponerse sin necesidad.

Las afecciones cardiovasculares, aun en pacientes previamente sanos, se están presentando, al igual las descompensaciones al adquirir el coronavirus.

Y me preocupa, aún no sabemos cuándo terminará esto, contribuye a hacer tu parte, ser responsable. Respetemos los lineamientos, esto no es solo un compromiso del estado o los ministerios, es un sumar de todos !

¡Cuide de usted, cuide de los suyos!