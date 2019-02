$!¿Cómo puedo prevenir un infarto agudo al miocardio?

El riego o llegada sanguínea insuficiente, debido a una obstrucción, de una de las arterias, es el elemento que puede llegar a producir un infarto, ocurriendo así muerte o necrosis de las células del músculo cardiaco, por estrechez de la arteria que le corresponde oxigenar ese territorio.

La arteria se estrecha, el oxígeno no llega, esa parte del músculo cardiaco afectado deja de moverse, por no poder producir energía, mueren las células, si no es intervenido ya sea farmacológicamente o de manera hemodinámica por cateterismo cardiaco.

La estrechez de las arterias, pueden suceder por un coágulo de sangre, por deposito de colesterol con infiltración grasa en las paredes, producto de malos hábitos como el sedentarismo, obesidad, tabaquismo, edad avanzada, colesterol elevado, hipertensión arterial o genética familiar.

La importancia del infarto agudo al miocardio, es su detección temprana, por ello siempre será buena opción acudir a emergencias, llamar al 911 o ante cualquier duda consultar a su medico de cabecera.

En muchas ocasiones el infarto cursa de manera silente, o puede presentarse, sobre todo en ancianos, pacientes psiquiátricos y mujeres de manera atípica o inusual.

En ocasiones el sentir dolor torácico intenso, irradiado o no a espalda, mandíbula, brazo izquierdo, acompañado de sudoración, sensación de fatiga, mareo, dolor en epigastrio o boca del estómago como le llaman, pérdida de conocimiento, vómitos, pueden ser las múltiples presentaciones de un evento tipo síndrome coronario agudo.

Para evitar un síndrome coronario es importante llevar una vida saludable, alimentarse sanamente, mayor cantidad de vegetales, ensaladas, disminuir comidas chatarras o grasas, con alto contenido en sal y azúcar, no fumar ningún tipo de cigarrillos, control estricto de glicemia, tensión arterial, mantener peso adecuado, realizar ejercicios y evaluación completa cardiovascular, luego de los 40 los hombres y la mujer a la edad de la menopausia, al igual si antes de estas edades usted posee genética de muerte súbita o infarto joven en el familia, y antes de realizar rutinas de ejercicios.

No minimizar síntomas, acudir a tiempo con síntomas sospechoso y un correcto y oportuno diagnostico sin dudas mejorara el pronóstico de un evento coronario.

¡Cuida de ti y los tuyos!