$!Debo conocer mis niveles de tensión arterial

Cuando el corazón bombea la sangre hacia nuestros órganos, ejerce fuerza contra las paredes de las arterias, si estas se encuentran lesionadas por factores de riesgo, como tabaquismo, herencia, edad avanzada, sedentarismo, obesidad o sobrepeso, ingesta elevada de sal, fármacos, pueden dar como resultado elevación de la tensión arterial y a esto se le llama Hipertensión arterial.

La lectura de la tensión arterial involucra la tensión sistólica y diastólica, por ejemplo 120-80 mmhg, lo cual es normal, dependiendo en ocasiones puede ser menor, y si el paciente esta asintomático es normal, nos referimos a 90-60 mmhg, que en muchas mujeres es su tensión arterial basal de siempre .

El ser hipertenso puede conllevar con el tiempo, si usted no se controla, ni acude periódicamente a su medico, o si no es detectada a tiempo, o por el contrario se niega a tomar fármacos, las consecuencias van desde, falla cardiaca, accidente cerebrovascular, fallo renal, por lo que es importante una vez diagnosticada, tome sus fármacos sin faltar dosis, y se evalúe cada cierto tiempo en el año con su medico.

Siempre será importante no importando la edad, conocer sus niveles de tensión arterial, estamos viendo en consulta, jóvenes con hipertensión arterial, por lo que recomendamos en la adolescencia una evaluación, posteriormente luego de los 20 años cada dos o tres años evaluaciones de peso, nutrición, tensión arterial, colesterol, entre otras.

A medida que envejecemos, los vasos arteriales se vuelven mas rígidos, por lo que personas que nunca fueron hipertensas, pueden llegar a serlo.

El estado de ansiedad, estrés, puede ser detonante hoy en día, junto a otros factores de riesgo de desarrollar hipertensión arterial, así como la ingesta más que moderada de alcohol de forma continua .

En muchas ocasiones no se detecta causa de hipertensión, lo correcto es luego de ser identificado, debidamente estudiado, tomar sus prescripciones diariamente, si el medicamento le resulta costoso, no le cae bien, o entiende le hace algún efecto secundario, debe comunicarlo a su médico, no abandonar el tratamiento sin previa comunicación.

¡Conoce tu tensión arterial!