$!﻿¿Debo enviar los resultados de mis estudios a través de WhatsApp?

En la relación médico-paciente siempre deben existir herramientas como el internet o el whatpsapp que han llegado a fortalecer dicha comunicación. Pero como todo tiene sus limitaciones, si su médico le solicita que le envíe algún resultado de estudio o análisis por dicha vía o por correo, le está dando autorización para hacerlo, quizás por tratarse de una emergencia o por seguimiento de algún diagnóstico que requiere ser evaluado de manera constante.

En ocasiones el paciente tiende a enviar análisis múltiples a su médico o a algún medico conocido de confianza tan solo por curiosidad o por ansiedad al leer conclusiones de losestudios y no saber interpretarlos. Esto es algo que verdaderamente sobrecarga al médico.

Debemos entender que los médicos no andan con su historia clínica o expedidente a la mano todo el tiempo.

Quizás su médico no recuerda el caso o historial completo y además entorpece que usted reciba debidamente las puntualizaciones personalmente y de manera educativa, haciéndole llegar el mensaje de todos sus resultados , los porqué y para qué se tomará tal o cual medicamento a raíz de los hallazgos de dichos estudios – análisis .

Solo si su médico le pide que le envíe cuanto antes unos estudios, debe usted enviarlos por WhatsApp. De lo contrario debe hacer cita para la entrega y esperar hasta que sean interpretados por su médico de cabecera.

Los casos son individuales. Los profesionales de la salud tienen manejos o conductas, en ocasiones distintos, de acuerdo a cada caso por lo que le invito a no desesperarse y no pedir opinión a otro médico que no sea el suyo hasta su próxima visita, siempre y cuando no vea algo muy alarmante.

Una glicemia muy elevada, hallazgos relevantes o que el médico que realizo el estudio le solicite que lleve resultados urgentemente a su médico son casos de excpeciíon que ameritan otra conducta.

Siempre su doctor estará dispuesto a recibirlo en consulta sea de seguimiento o de entrega de resultados con visita presencial.

Repito, no es recomendable entregar los resultados o indicaciones vía WhatsApp a menos que su médico le autorice o esté dispuesto a recibirlos a través de de ese medio.

Además, sus resultados deben ser indexados o adjuntados en su expediente, con la finalidad de tener un mejor y mayor seguimiento de su historial.

La próxima vez que se vea tentado a enviar resultados por WhatsApp... pregunte a previamente a su médico si acepta esta información.