Cada 9 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Falla Cardiaca o conocida como insuficiencia cardiaca, hoy en tiempos de Pandemia COVID-19, hay muchos afectados, porque dentro del grupo de personas vul- nerables a padecer de coronavirus, o de complicarse al adquirirlo están quienes padecen de dicha afección crónica.

Existen recomendaciones, planteadas por las sociedades europeas, para manejar y medidas de prevención para esas personas, sin aun clara evidencia científica, solo lo que se va recolectando de experiencias en expertos.

Recordemos que los síntomas de la falla cardiaca van desde hinchazón de las piernas, fatiga, dolor de pecho, aumento de peso rápido, palpitaciones, aumento de perímetro abdominal por descompensación, entre otras.

En este periodo de cuarentena se hace un señalamiento de minimizar el acudir a centros de salud, pero si hacemos la salvedad de que sí posee síntomas de agudización, al igual que si posee el diagnostico o ha estado en contacto con pacientes COVID-19 positivos, debe comunicarse con su médico. Puede recibir ayuda por consultas vía telemedicina siempre y cuando no amerite el acudir a emergencias o internamientos.

Todo paciente infectado por el virus puede complicarse por lo que se recomienda extremar el seguimiento y control.

En los pacientes COVID-19, también se ha dado la particularidad de desenlace de falla cardiaca, sin previos antecedentes, hacen miocardiopatías o afección del músculo cardiaco, que puede llevar a arritmia y muerte súbita.

Si posee desfibrilador- marcapasos, puede requerir seguimiento por control remoto, si existiera la posibilidad o necesidad.

En caso de requerir analíticas, ver la facilidad de hacerlas en su domicilio.

Si el paciente presenta descompensación que amerita ingreso, y no posee coronavirus positivo, su médico se encargará de colocarlo en áreas de pacientes no coronavirus para su compensación o manejo, con esto deseo señalar que no debe temer ante síntomas el ser atendido o ingresado en centros de salud.

Se estima que un 40% de los pacientes COVID-19 hospitalizados poseen enfermedad cardiovascular o cerebrovascular.

Finalmente quiero recordar que la falla cardiaca puede deberse a hipertensión no tratada o mal tratada, obesidad, tabaquismo, alcohol, hereditaria, colesterol elevado, de origen viral y que estos factores de riesgos continúan existiendo, por lo que le recomiendo ahora en tiempos de coronarvirus y fuera de este periodo, por igual cuidarse de dichos factores predisponentes, buenos hábitos conllevarán a una vida saludable de mayor duración y de más calidad.