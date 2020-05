El próximo 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, creado por la Organización Mundial de la Salud, para concienciar sobre los factores de riesgo que conllevan a ella, tales como sobrepeso u obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol elevado, hereditario, secundaria, mujeres con uso de algunos anticonceptivos, ingesta elevada de sal, medicamentos, patologías renales, y además para puntualizar el control adecuado de la tensión arterial, en los ya diagnosticados.

La hipertensión es una enfermedad crónica, donde los vasos sanguíneos arteriales poseen una tensión alta, y la sangre ejerce fuerza contra las paredes de las arterias al bombearla al corazón.

Puede cursar de manera asintomática, llegando a complicaciones graves como falla cardiaca, crisis hipertensiva, accidente cerebrovascular o insuficiencia renal. Pero pendiente si sientes, cefaleas (dolor de cabeza ) frecuentes, sensación de fatiga, molestia torácica.

En nuestro país alrededor de un 32% a 35% padece de hipertensión conocida, existe un alto porcentaje de pacientes que aún siendo diagnosticados, no se obtiene el objetivo óptimo de control de su presión arterial.

Practicar buenos hábitos, llevando una dieta saludable, mantener un buen peso o índice de masa corporal, no fumar, no consumo elevado de alcohol, hacer ejercicios, ayudan a no padecer de hipertensión arterial o garantiza un control de sus niveles.

Sugerimos luego de los 20 años, cada cierta temporada, conocer sus niveles de tensión arterial, por igual sus factores de riesgo y tratarlos a tiempo para así evitar dicha patología. En los niños y adolescentes, con su pediatra, llevar un control de la misma, ya que existe hipertensión arterial en esta población.

Recordar que los pacientes cardiovasculares actualmente se encuentran dentro del grupo vulnerable, con mayor complicaciones al adquirir COVID-19, por lo que debes cuidarte, con los protocolos establecidos por la OMS y Salud Pública.