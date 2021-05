He visto en estas últimas semanas, en la consulta, cómo personas mayores de 70 años acuden ligeramente descompensadas de sus patologías de base, como hiperten- sión, fallo cardiaco, diabetes, afección renal. Al mismo tiempo me ha llamado la atención cómo la pandemia psicológicamente les ha afectado en ocasiones: poco ánimo de toma rigurosa de sus fármacos, apatía por vivir, poco deseo de evaluarse, y he notado el temor a la pandemia. Tantos meses de encierro, no poder seguir sus rutinas de ir a la iglesia a servir, jugar bingo con sus amigos, ejercitarse, tomar té con sus amigas, ir al centro comercial, viajar, asistir al negocio familiar... puede llegar a afectar emocionalmente a este grupo de población.

Como hijos debemos velar por el estado de salud de nuestros padres, vigilar su medicación correcta, sus evaluaciones periódicas, en lo posible sacarlos a un ambiente distinto, buscar la forma de ejercitarlos en la casa con ayuda profesional, vigilar una adecuada alimentación, supervisar y trabajar en malos hábitos que este pueda poseer como fumar o alcoholismo, visitarlos, amenizar dentro de los protocolos establecidos para evitar contagios.

Ponerse en sus zapatos, entender desde el amor que en ocasiones suelen olvidar sus fármacos o alguna dieta que deban llevar, por su edad y su ciclo de vida.

Si ameritan ayuda profesional de psicología, buscar ayuda.

No solo preocuparse por el sustento económico sino aunarlo al cariño, afecto y amor de su familia. Las afecciones cardiovasculares suelen tener desenlaces al incrementar la edad. Cuanto más añoso... aumenta el riesgo.

Cuidemos nuestros ancianos, recordemos que algún día llegaremos ahí.