$!¿Por qué hoy debes vestirte de rojo por la mujer?

Hoy te invitamos a llevar una prenda roja de vestir, para ayudar a concienciar sobre la importancia de la salud cardiovascular en la mujer. Debido a falta de información, la mujer tiende a postergar evaluaciones periódicas, identificación de sus factores de riesgo y a llevar buenos hábitos para contribuir a su salud.

La Asociación Americana del Corazón (AHA), creo una fecha, primer viernes de febrero, anualmente para sumar esfuerzos, y exponer el tema de gran relevancia, que muchas mujeres desconocen, como lo es saber que su principal causa de muerte es por enfermedad cardiovascular.

En EE.UU. cada 80 segundos fallece una mujer por enfermedad cardiovascular, por lo que se invita a crear la prevención, porque un 80% puede prevenirse, Go Red For Woman, insta a llevar un control de factores de riesgos, como fumar, sedentarismo, obesidad, alcohol en exceso, hereditarios, colesterol elevado, que pueden culminar en eventos cardiovasculares.

No solo debemos de vestir rojo hoy, sino mantener una vida con hábitos saludables, como hacer ejercicios, comer sano, evaluaciones a tiempo, mantener peso adecuado, no fumar. En la edad de la menopausia, tienden a disminuir los estrógenos que son los que nos cuidan, y empieza a disminuir el colesterol bueno y elevar el malo (LDL), y si además de eso posees antecedentes familiares de Diabetes, Hipertensión Arterial, incrementa la posibilidad de enfermedad Cardiovascular.

Llevar una dieta baja en sal y grasas, no consumo de bebidas azucaradas o comida chatarra, agregará mas días a tu vida.

No minimizar síntomas, en muchas ocasiones no se presta atención a síntomas no específicos que pueden ser de alerta previa a eventos cardiovasculares.

Recuerda replicar esta información, a tus amigas, hermanas, colegas, mujeres de tu entorno, para llevar el mensaje de alerta sobre la salud cardiovascular en la mujer.

¡Febrero mes del corazón. Vístete hoy con una prenda roja. Súmate a la campaña de rojo por la mujer!