Preguntas respecto al COVID-19 en los pacientes cardiovasculares

La expansión de la pandemia que nos afecta (c oronavirus), ha llevado a varias preguntas en los pacientes cardiovasculares, por lo que hoy expondremos algunas de ellas.

¿Existe mayor vulnerabilidad de contraer coronavirus en los pacientes cardiovasculares?

Se puede contagiar igual que toda la población, por lo que el aislamiento o cuarentena y medidas de higienización o cuidado son las mismas, pero si concomitantemente posee enfermedad respiratoria de base, diabetes o antecedente de cáncer, lupus, si puede además de contraer la afección, tender a mayores complicaciones.

¿Se deben suspender los fármacos para falla cardiaca, hipertensión u otra enfermedad cardiovascular?

No existe evidencia de que estos tratamientos puedan afectar de forma negativa, por lo que puntualizamos no suspender o automedicarse con otro fármaco sin previo aviso a su médico de cabecera, ya que puede llevar a descompensación. Aprovecho además para recalcar que los pacientes con falla cardiaca no deben sobrehidratarse, por lo que sí amerita hidratación que sea monitoreado por su cardiólogo.

¿Si tengo una emergencia de origen cardiovascular, puedo asistir a la consulta?

Actualmente en el país no se están ofreciendo consultas ambulatorias físicas, sí se está implementando la consulta por Web, u otra red como plataforma, pero si usted esta presentando síntomas agudos o sensación de descompensación lo correcto es que acuda a emergencias, previa comunicación con su médico. Si es solo por algo puntual, una duda o recomendación de parte de su médico, debe preguntarle si posee consulta via telemedicina. Se cancelaron consultas para evitar el desplazamiento y evitar aglomeraciones.

Tengo una prótesis de válvulas, ¿cuáles orientaciones debo seguir?

Hasta la actualidad no hay relación de válvulas y COVID-19, pero en general usted debe continuar su tratamiento de base, si hay eventualidad o afección de coronavirus, debe informar inmediantamente a su profesional de la salud.

Convivo con alguien que debe salir a trabajar, ¿qué recomendaciones debo seguir?

Todos debemos cuidarnos, lo hacemos por nosotros y los demás, precisamente quien debe continuar su rutina parcialmente debe aumentar su protección al permancer fuera y al regresar a la casa.

Finalmente ante las dudas, afección de coronavirus, aislamiento domiciliario, la orientación de un profesional de la salud, en este caso su cardiólogo siempre será la mejor opción.