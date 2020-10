$!¿Que más debo hacer, además de una evaluación cardiovascular?

Con cierta frecuencia en la consulta, los pacientes luego de una evaluación completa cardiovascular y acudir con sus resultados, si todo está en orden, me preguntan con cierta jocosidad... “Entonces Dra. ¿no me voy a morir?”. Un poco comprometedora la pregunta, pero suelo contestar: “Desde el punto de vista cardiovascular he encontrado todo bien, estudios, analíticas normales, pero, solo el sistema cardiovascular ha sido evaluado.”