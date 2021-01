Si eres diabético, recuerda cuidar tu salud cardiovascular

Más de 500 millones de habitantes en el mundo, padecen diabetes, y en nuestro país alrededor de un 10 a un 13 % es afectada por la misma, sumado al 10% de pre diabetes, hace un total de 25 % de nuestra población que de acuerdo con las últimas estadísticas se encuentra en la población de riesgo para padecer por igual de enfermedades cardiovasculares o eventos agudos tipo infarto.

El paciente diabético, al pasar de los años, y con un descontrol de sus niveles de glicemia, puede cursar complicaciones tales como afección renal, aceleración de aterosclerosis, retinopatía, cardiopatías, por lo que paso por acá a recordarles que es de suma relevancia hacerse las evaluaciones cardiovasculares periódicas para detectar factores de riesgos o inicio de cardiopatías ( como hipertensión arterial, enfermedad coronaria).

Llevar un buen control glucémico, disminuir consumo de alcohol, hacer evaluación cada año de su sistema cardiovascular, realizar ejercicios 3 a 4 veces por semana y la alimentación saludable, asegura una evolución sin complicaciones de su patología de base (diabetes). Por igual control de los lípidos, mantener buen nivel de tensión arterial, si es obeso perder y mantener un peso adecuado u optimo, no fumar, previene el riesgo de afección cardiovascular. Recuerda replicar este mensaje. Si eres diabético, te has realizado una evaluación cardiovascular, posees síntomas y no has acudido para un examen por un cardiólogo, este es el momento de hacerlo.