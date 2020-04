$!Síndrome coronario agudo en tiempos de COVID-19

Existe la posibilidad, observando registros previos, de eventos como descompensación de fallo cardiaco, afección del miocardio o músculo cardiaco, infartos, más prevalentes en pacientes de alto riesgo sobre todo personas de más de 60 años y puntualización en los octogenarios (más de 80 años).

El distanciamiento social debe ser para toda la población, con o sin antecedentes cardiovasculares.

De igual manera es importante alertar que, por el temor de acudir a emergencias, puede la población minimizar síntomas o no acudir a tiempo ante un evento cardiovascular, con mayor relevancia en su comportamiento y manejo del infarto.

Recordemos que síntomas como fatiga, dolor de pecho, sudoración inexplicable, dolor en la boca del estómago (epigastrio), dolor en mandíbula, sensación de anugo, dolor en la espalda, pueden inferir que usted está padeciendo de un síndrome coronario agudo (infarto), por lo que le sugerimos debe llamar a su médico, o acudir con el correcto protocolo de protección a emergencias.

Esta alerta se hace también a los pacientes COVID-19 positivos, con aislamiento en casa, ya que como dijimos en inicio pueden presentarse eventos cardiovasculares en los mismos.

Sugerimos manejar los procesos de estrés, control de patologías de base como falla cardiaca, hipertensión, diabetes, evitar factores de riesgos como fumar, comida no saludable, sedentarismo , no minimizar los síntomas o auto medicarse, no suspender fármacos sin previo aviso o consultar a su profesional de la salud.

¡Quédate en casa, pero si posees algún síntoma sospechoso consulta a tu médico!